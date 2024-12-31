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勇士再慘敗 交易一人 幫柯瑞衝擊總冠軍

記者劉先進╱舊金山即時報導
勇士新援施羅德得分驟降。（記者劉先進╱攝影）
勇士新援施羅德得分驟降。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士12月30日晚以95比113慘敗於聯盟榜首克利夫蘭騎士，戰績繼續掙扎，排在西區第10，堪堪留在附加賽區。距離爭冠遙遠，考慮到頭號球星柯瑞（Stephen Curry）明確施壓「比以前還想贏球」，交易幾乎勢在必行。勇士可以透過三方交易，拿到在邁阿密熱隊不開心的球星巴特勒（Jimmy Butler），增加攻守兼備的鋒線，利用柯瑞僅剩不多的職業窗口，再次衝擊總冠軍。

伴隨著湯普森（Klay Thompson）遠走達拉斯獨行俠，維金斯（Andrew Wiggins）不復當年之勇，柯瑞狀態下滑，勇士缺少第二得分手、進攻拉胯的弊端越來越明顯。30日晚的比賽，柯瑞上半場6中1只得到2分，全場11分。本賽季，勇士百回合進攻效率是109.7，只排在聯盟第23位，三分命中率只有聯盟第17位，柯瑞場上場下球隊進攻效率相差15.2分。

新引進的射手希爾德（Buddy Hield），最近四場比賽，三分21中2，被對手重點盯防後，手感已經沒有賽季初那麼火熱。最近交易來的施羅德（Dennis Schroder），在籃網期間場均18.4分3籃板6.6次助攻，投籃命中率45.2%，到勇士後水土不服，不適應傳切體系，場均驟降到9.1分2籃板3.9助攻0.4搶斷，投籃命中率為29.7%，三分命中率為20.6%。

勇士亟需的第二得分手，熱隊剛好可以滿足。但熱隊總裁萊尼（ Pat Riley）明確反對交易巴特勒，勇士可以拉入第三方。比如和熱隊、沙加緬度國王進行三方交易，將志在奪冠、但球隊戰績直衝谷底的國王球星福克斯（De'Aaron Fox）換到熱隊，勇士斬獲巴特勒，國王拿到重建資產。

巴特勒場均18.4分5.8個籃板4.8助攻，還有1.2次抄截，投籃命中率55.2%，為生涯最高。雖然場均得分比上賽季略有下降，但他是一個高端局球員，屢次在季後賽提升表現，兩次將熱隊帶進總冠軍賽。他的百回合防守效率排在聯盟第七，是一名防守強悍的球員。有了這名強力加盟，勇士將再一次衝擊總冠軍，助力柯瑞完成手握五個戒指的夢想。

勇士年輕球員庫明加最近表現優異。（記者劉先進╱攝影）
勇士年輕球員庫明加最近表現優異。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞最近狀態回落，亟需第二個幫手。（記者劉先進／攝影）
柯瑞最近狀態回落，亟需第二個幫手。（記者劉先進／攝影）

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