舊金山市政廳2024最後一天 洋溢節日氛圍與新年期待

2024年的最後一天，前來結婚登記的新人絡繹不絕。（記者李怡╱攝影）

12月31日是2024年的最後一天。舊金山 市政廳在節日裝飾的點綴下，展現出溫馨且富有歷史感的氛圍，吸引了眾多市民和遊客前來參觀，成為城市迎接新年的重要地標之一。節日的氣息與即將到來的新年希望交織，為城市注入了期待。

市政廳內部的一棵高達天頂的聖誕樹成為焦點。樹上滿布金色的燈飾與精緻裝飾，流光溢彩的效果吸引了無數人駐足拍照。不僅如此，市政廳內還融入了多元文化的設計。多位市議員辦公室門上中國剪紙風格的節慶裝飾，為這座以包容多元著稱的城市增添了更深的文化色彩。

在大廳的主樓梯上，一對新人身著婚紗，在此留下他們人生重要時刻的紀錄。壯麗的建築、節日氛圍與幸福的笑容相映成趣，城市的核心地標在這一天見證了愛與新年的希望。

隨著市政廳進入年終假期，許多市政人員已經陸續休假，以回顧一年的工作成就並迎接新的挑戰。部分辦公室已張貼告示，提醒市民辦公時間的調整，並提供線上支援服務，確保民眾的需求仍能得到及時處理。這種高效與人性化的安排，展現了舊金山市政服務的專業與貼心。

市政廳外觀在陽光的映照下更顯壯麗，宏偉的圓頂和大理石結構彰顯了歷史的厚重感，與內部的節日裝飾形成對比，既傳遞了傳統之美，也展現了現代節慶的活力。市民和遊客徘徊於門前，有人拍照留念，也有人思索過去一年，迎接未來的挑戰與機遇。

舊金山市政廳不僅是行政管理的中心，更是這座城市的文化象徵。隨著2024年的落幕，市政廳將在年初以嶄新的姿態重新開放，繼續為市民提供優質服務，並見證舊金山作為國際大都市的發展與繁榮。

一位到訪市民表示：「市政大廳內的節日氣氛，讓我感受到舊金山的魅力。明年市政新一屆領導，也讓我對2025年充滿期待。」