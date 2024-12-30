南灣糖炒栗子小舖溫暖冬季 但老闆憂心關稅2.0

光顧糖炒栗子小舖的不止華人，還有不少其他族裔人士。（記者徐蓓蓓/攝影）

冬季裡溫熱香甜的糖炒栗子是不少人記憶中的美食，但在美國就比較難得看到。聖荷西 這間開了近20年的糖炒栗子小舖是不少灣區人寒冷冬日裡會來光顧的地方，老闆宋先生多年來一直堅持選用優質栗子來保證品質，但最近卻擔心川普總統加關稅 加到太高的話，會讓自己生意沒得做。

20年前宋先生剛開始做糖炒栗子的時候，就決定選用來自燕山腳下，清東陵附近這處風水寶地的栗子做原材料。他介紹，灣區市場上可以看到的本地栗子或是韓國栗子，個頭比較大，但是用來做糖炒栗子的話，滋味卻不夠香甜。他選用河北一帶出產的栗子，體型比較勻稱，炒後口感更加香甜，缺點是久放容易變色，所以並不適合用來做甜點，但用來做糖炒栗子是不二之選。

宋先生還介紹糖炒栗子的甜味並不來自添加的糖，而是栗子本身的甜味。他說，添加的糖漿主要是幫忙去除炒栗子外殼上粘附的雜質，形成一層光亮的糖色，炒制中也會散發出更香甜的氣味。他選擇的糖漿是比較優質的楓樹糖漿，相比更平價的其他糖漿類產品會更香甜，外殼上的糖色也會更漂亮。

宋先生說疫情 前除了聖荷西的這家小舖，在庫比蒂諾的永和超市和大華超市都有攤位，但因為疫情和人工費用上漲，疫情後就只留下目前開在聖荷西這處日式小舖。

宋先生回憶自己最初開始做糖炒栗子生意的時候，進口栗子並沒有關稅。川普總統第一屆任期，栗子開始加收20%關稅，他的糖炒栗子也不得已漲價20%。疫情後因為人工費用暴漲，除了關掉其他店面外，糖炒栗子也再度加價。現在他擔心如果要再加關稅，又要漲價，顧客是否能夠承受。

「如果像川普總統之前說的要加到60%，那就真的沒得做了，」宋先生說。他認為自己最多只能再承受比目前高10%的關稅帶來的成本增長，不過也說要看顧客能接受的漲價的幅度。