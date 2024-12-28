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2025舊金山公共交通全面漲價 市民反應不一

記者李怡／舊金山即時報導
2025舊金山公共交通全面漲價，市民反應不一。（記者李怡/攝影）
2025舊金山公共交通全面漲價，市民反應不一。（記者李怡/攝影）

舊金山公共交通系統計畫2025年提高票價，引發了市民的廣泛討論和不同反應。

根據舊金山市交通局（SFMTA）公告，2025年1月1日起，19至64歲的成人使用MuniMobile或Clipper卡乘坐大多數Muni車輛的單程票價將從2.50美元上漲至2.75美元。

灣區捷運（BART）董事會已批准在2025年1月1日實施新一輪的票價上調。這是兩年內總計11%漲幅計畫的一部分。以Berkeley市中心至舊金山市中心為例，票價將從目前的4.75美元上調至約5.00美元。 BART預計，此次漲價將帶來約2,600萬美元的增加收入，用於維持和改善服務。

舊金山交通局計劃從2025年起延長路邊停車的收費時間。新的計畫將統一全市的停車計費時間，周一至周六的收費時間將延長至晚間10點，周日也將開始從中午12點至下午6點收費。此舉旨在增加收入，以維持公共交通系統的運營，以應對2025年預計出現的1.3億美元赤字。

對於這些調整，市民的反應各異。有些人表示理解，認為票價上漲可能用於改善服務品質和維護基礎設施。也有市民擔心，將增加日常通勤成本，特別是對低收入族群帶來更大負擔。

一位在市中心工作的居民說︰「我每天都乘坐Muni上下班，雖然漲價幅度不大，但日積月累也是一筆不小的開支。」還有部分市民希望在票價上漲的同時，大眾運輸服務能有相應的提升，例如減少班次延誤、提高車輛清潔度等。

市府交通局表示，此次票價調整是為了因應營運成本的增加，並確保公共運輸系統的永續發展。並強調，會持續致力於提供安全、可靠和高效的交通服務。

隨著實施日期的臨近，交通局計劃透過多種管道向公眾宣傳新的票價政策，並提供相關諮詢服務，以幫助市民適應這項變革。並鼓勵市民積極參與公共交通事務的討論，共同推動城市交通系統的改善。

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