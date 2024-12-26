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灣區節後迎來持續降雨天氣

記者王子涵╱舊金山即時報導
北灣到大蘇爾的高浪警報於周四上午10時生效，並計畫於周六下午4時結束。(國家氣象局提供）
北灣到大蘇爾的高浪警報於周四上午10時生效，並計畫於周六下午4時結束。(國家氣象局提供）

聖誕節前後，灣區的天空被陰沉的烏雲所籠蓋。根據氣象預報，26晚開始整個灣區迎來大範圍的降雨天氣。

北灣部分地區的小雨在26日下午轉為中雨，並在下午5時向南擴散。降雨量在當日傍晚增加，最終會在27日清晨減弱為零星陣雨。

實際的降水量將遠比之前預測的降水多，國家氣象預報中心已更新數據，將舊金山灣周邊城市納入可能發生城市洪水的範圍。

由於該氣象系統的結構相對鬆散，因此準確預測降水增加的時間點相對有難度。根據現有模型預測，舊金山和屋崙的降雨速率可能短暫超過每小時半吋，並可能在晚8時到午夜期間造成積水或城市洪水等影響。

降雨量在沿海地區和山谷間會達到半吋至一吋，北灣山區、東灣山丘和聖塔克魯茲山區的降雨量可達兩吋。降雨伴隨的大風，其風速達每小時25至35哩，風勢最強的地區在水邊和山丘頂部。

周五日出前主要以乾燥天氣為主，但雲層將在整天持續。過去17天中，舊金山國際機場（SFO）有16天為局部多雲或陰天，12月19日是最近一次晴天。

由於中等降雪和大風，在周四晚上前往塞拉內華達山脈的旅行者將會遇到困難。輕雪將於下午開始在海拔5500呎以上增加，降雪速率預計到晚上8點增至每小時一吋，伴隨25至45哩每小時的陣風，能見度將大幅降低。

周四晚上太浩湖沿岸降雪量可達4吋，海拔6000呎以上地區的冬季氣象警報持續至周五中午。根據國家氣象局的聲明，期間可能會發佈旅行延誤和汽車鏈條控制的警告。

周五上午預計有較暖空氣進入塞拉山脈，使得唐納山口海拔7000呎以下的降雪轉為降雨。太浩湖滑雪場可能在周五上午短暫轉為降雨，下午將以乾燥天氣為主。周六太浩湖可能出現零星小雪，周日則有另一波輕微降雪。

北灣到大蘇爾的高浪警報於周四上午10時生效，並計畫於周六下午4時結束，儘管此後海浪仍可能保持波濤洶湧。

氣象局警告，高海浪導致衝浪和游泳有高風險，若有巨浪意外衝上沙灘，有可能將人捲入海中。

舊金山 洪水 灣區

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