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舊金山酒店罷工落幕 數千員工將返崗

記者李怡／舊金山即時報導
在羅偉的調解下，舊金山酒店員工結束罷工活動。（記者李怡／攝影）
在羅偉的調解下，舊金山酒店員工結束罷工活動。（記者李怡／攝影）

當選市長羅偉（Daniel Lurie）辦公室24日聲明表示，舊金山歷史上規模最大的酒店罷工正式落下帷幕。隨著 Unite Here Local 2 工會批准與希爾頓酒店（Hilton Hotels）達成的臨時協議，數千名酒店員工將重返崗位，為城市的酒店和旅遊業注入急需的穩定。

此次酒店與工會達成的協議，確保即將到來的節日季和重要活動，如摩根大通健康護理大會（JP Morgan Health Care Conference）和 NBA 全明星賽（NBA All-Star Game）順利舉行。

這場歷時數月的罷工，集中反映了舊金山酒店業勞工面臨的壓力。隨著生活成本不斷攀升，工會要求提高工資、改善福利以及提供更強的就業保障。疫情後經濟的不確定性進一步加劇了這些挑戰，使酒店員工的訴求更加迫切。此次罷工不僅是舊金山，也是全美勞工運動的一次重要標誌。

羅偉在聲明中表示，多虧工會與酒店管理層的共同努力，舊金山終於能夠向前邁進，準備好迎接全球訪客，順利迎接2025年。

協議的具體內容尚未公開，但工會代表將其描述為員工待遇的重要進步。酒店管理層則表示，協議是一個能同時促進員工福祉和企業成功的平衡方案。這一結果對於雙方來說，都是值得慶祝的勝利。

罷工期間，舊金山的酒店入住率一度大幅下降，導致會議和活動組織者們對城市接待能力產生擔憂。隨著協議的達成，酒店業將重回正軌，為以旅遊業為支柱的舊金山帶來穩定。同時，也為假日季和2025年初的重要活動提供了保障。

Unite Here Local 2 工會在舊金山地區代表超過1萬5000名酒店業員工。這次罷工和隨後達成的解決方案，被視為全國範圍內酒店業勞工談判的風向標，反映了經濟壓力下，勞動者對更公平待遇和工作條件的不懈追求。

本次罷工事件，可能為全美酒店行業的勞資談判奠定新基調，促進更加平衡的合作模式。隨著罷工的結束，舊金山的酒店業迎來一個嶄新的開始，也為即將到來的節日季注入更多活力。

羅偉還未就職上任便解決城中一棘手問題，民眾稱讚其具出色的協調與領導力。（本報檔案...
羅偉還未就職上任便解決城中一棘手問題，民眾稱讚其具出色的協調與領導力。（本報檔案照）

舊金山 罷工 勞工

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