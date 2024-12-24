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聖荷西星巴克門店平安夜加入全美門店罷工

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
聖荷西星巴克門店平安夜加入全美門店罷工。（記者徐蓓蓓╱攝影）
聖荷西星巴克門店平安夜加入全美門店罷工。（記者徐蓓蓓╱攝影）

12月24日平安夜早晨，位於聖荷西東部McKee路上的一家星巴克門店宣布，加入全美門店罷工的行列。據悉整個聖荷西市一帶共有三家門店參與此次罷工。這一罷工是全美星巴克門店就提高薪酬和解決不公平勞工待遇談判破裂後，連續五天罷工的最後一天。

罷工門店店長卡斯蒂尤（John Castillo)表示，當天該店75%的員工都現身來參加此次罷工。原因是員工方向公司管理層要求漲薪的談判破裂。公司方面只同意加薪2%。而公司的新任執行長尼柯爾（Brian Niccol)光簽約獎金就有1000萬元，每小時的薪酬就有5萬7000元。

卡斯蒂尤說：「公司說沒有足夠的錢來支付給員工更高的薪酬，是不合邏輯的。」

卡斯蒂尤表示，當天的罷工主要是為了爭取更好的工作時間和薪酬，反對不公平的勞工待遇。「我們是維持星巴克運營的人，但星巴克卻在此前對員工的承諾方面倒退。我們罷工為了反對公司沒有在談判中提供可行的經濟方案，以及解決成百上千起的不公平勞工待遇事件的方法。」

據悉，星巴克員工的合同中並沒有明確規定每年給員工的漲薪幅度，因此員工漲薪的幅度完全在公司的掌控之中。而本次罷工是星巴克員工工會第一次爭取工會合同。但星巴克公司方面目前仍表示，不會給加入工會的門店員工有別於其他門店的待遇。目前已經有超過500家星巴克門店加入這一工會。

星巴克員工工會上周曾對媒體表示，星巴克公司此前曾做出在年底前協商出薪資談判和解決不公平勞工待遇「基本框架」的承諾，而現在又出爾反爾。此次罷工就是針對公司此舉的回應。罷工於上周五開始，逐日升級，一直延續到平安夜。

而星巴克方面則在周一通過網站發表聲明表示，上周末到周一，只有大約60家門店的營業因為工會號召的罷工受到影響。

罷工 星巴克 勞工

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