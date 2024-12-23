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加州汽車保費不斷上漲 灣區哪些城市付的保費較高

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加州汽車保險費不斷上漲 灣區哪些城市付的汽車保費較高

編譯組／即時報導
屋崙保險業主管表示，與之前相較，屋崙汽車保費幾乎呈現級數上漲，並將保費上漲歸咎於費罪率與事故率。(圖取自屋崙警局臉書)
屋崙保險業主管表示，與之前相較，屋崙汽車保費幾乎呈現級數上漲，並將保費上漲歸咎於費罪率與事故率。(圖取自屋崙警局臉書)

根據保險公司「Insurify」最新分析，美國與加州的汽車保險費率自去年開始上漲。儘管今年夏天全國趨於平緩，但加州汽車保險仍持續飆升。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，2021年1月美國與加州平均每年汽車保險保費約為1500元。而保險數據公司「Quadrant Information Services」提供最新費率分析，時至今年11月，全險保單的全國平均保費已達2315元，加州則漲至2536元。加州要求駕駛人至少購買可能對他人造成損害的責任保險，平均費用為670元，略低於全國平均678元。

自明年1月開始，根據參議會第1107號法案(Senate Bill 1107)，加州將把人身傷害或死亡的最低承保要求提高兩倍，並將財產損失承保提高三倍。這項法案於2022年獲准，為加州56年來首次提高最低責任險限額。保險部門表示，約有四分之一的加州保單持有人將見到保費大幅增加。

然而，各地區保費費率不同。保險經紀人指出，導致保費上漲因素包括犯罪率上升、野火與氣候風險。佛羅里達州、紐約州、路易斯安那州、密蘇里州、內華達州的保費費率最高。愛達荷州、佛特蒙州、俄亥俄州、緬因州與夏威夷的費率最低。

在灣區，屋崙汽車年度保費平均為3205元、艾姆瑞維爾(Emeryville)為3200元，位居年度溢價之冠，其次為舊金山3197元。

屋崙保險公司主管沙利文(Brain Sullivan)表示，與之前相較，汽車保費幾乎呈現級數上漲，並將屋崙保費上漲歸咎於犯罪率與事故率，他認為，灣區汽車保險市場混亂，和取得房屋承保相同，具有相當挑戰。

屋崙警局數據顯示，屋崙去年犯罪率是灣區三大城市最高，自2020年以來上升65%，是屋崙市過去20年來最高犯罪率。2023年，屋崙市汽車失竊率增加兩倍。

灣區較富裕以及犯罪率較低社區的保險費，相對較低，例如蒙洛公園(Menlo Park)年度汽車保費為2415元、莫甘山(Morgan Hill)2412元、洛斯阿圖斯(Los Altos)與庫比蒂諾皆為2400元以下，蘇諾瑪縣(Sonoma County)Sea Ranch度假社區保費最低為2337元。

「Bankrate」保險專家馬丁(Shannon Martin)說，保險費率因郵遞區號而異，並受到人口密度與高級車盛行情況影響。與鄉村相比，居住在屋崙與舊金山等交通密度高的駕駛人，通常面臨更高保費。影響灣區駕駛的其他保費評級因素，還包括蓄意破壞率、高級車輛普及情形與車輛維修成本。

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