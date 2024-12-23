矽谷桑尼維爾成西岸最熱房市。圖為Google公司在桑尼韋爾的辦公大樓。（記者徐蓓蓓╱攝影）

線上購房網站Zillow日前公布了2024最熱房市調查，結果顯示本年度最熱門房市主要集中於東北部的康州、伊州等地。而西海岸僅有一地擠入前十榜單，就是位於矽谷 中心的桑尼維爾市。

據悉，Zillow網站用於統計的數據來自利用其網站瀏覽房源的購房者，通過分析網頁流量，房價 漲幅和售房速度等數據來分析消費需求。

今天8月，彭博社報導，矽谷住房價格中位數在美國所有都會區中率先突破200萬元。根據Zillow網站的數據，桑尼維爾市的房屋均價也在這一波漲幅中突破200萬，目前在205萬，比去年上漲了8.3%，房屋上市平均9天售出。而鄰近的山景城市去年房屋均價只上漲了4.9%，房屋平均要13天售出。巴洛阿圖市去年房屋均價上漲了6.1%，平均房屋上市15天售出。

去年年初大火的聖塔克拉拉市雖然一年房屋均價達到驚人的11.6%的漲幅，但房屋上市後平均是13天售出，目前均價在170萬元，反爾不及桑尼維爾房市來得火爆。

桑尼維爾是矽谷南灣的主要城市之一。包括AMD、Yahoo,、Juniper Networks等在內的眾多高科技企業總部都位於桑市。地理位置上西北毗鄰山景城，西南毗鄰洛斯阿圖，南接庫比蒂諾，東連聖塔克拉拉市。交通便利，生活設施完備，居民族裔多元。

在矽谷房市火熱，價格不斷創出新高的熱潮中，周邊洛斯阿圖，巴洛阿圖和庫比蒂諾等市的房價中位數都遠超或逼近300萬元。而桑尼維爾市2023年年中住房價格中位數還在170萬左右，通勤到Apple, Google, Linkedin等科技大廠也非常便利，成為不少矽谷初次購房家庭的首選。

除去住宅市場，桑尼維爾市在低迷的灣區 商業地產市場中也表現出色。桑尼維爾商務中心在今年下半年以6500萬的價格被Tidewater資本旗下公司收購。這一價格比這處物業年初5640萬元的估值要高出了9.4%。而與此同時，灣區很多其他城市的辦公樓都在以三折、四折的價格出售。

桑尼維爾商業中心地址在920, 930 and 950 De Guigne Drive。而在今年6月份，Tidewater旗下另一公司就花費超過一億元購入同條街上一處有七幢辦公樓的園區。