Waymo送機服務正醞釀 SFO機場委員會已提案

Waymo運營范圍涵蓋了舊金山、德利市和柯爾瑪。（取自Waymo官網）

無人車公司Waymo正積極地擴大服務範圍。該公司正醞釀舊金山 通勤舊金山國際機場(SFO)的無人車送機的服務。公司正在申請相關城市許可，亦在允許Waymo繪製機場地圖。

Alphabet旗下的無人車公司Waymo在過去的一年中，已經成為舊金山人生活的一部分，無論其帶來的影響是積極的還是令人厭煩的。目前尚無明確數據顯示，Waymo的無人車是否已經搶占了Uber、Lyft 以及傳統出租車 的市場份額。然而Waymo標誌性的白色捷豹車在城市中隨處可見，顯然已經占據了一部分市場。

舊金山機場委員會對允許Waymo進入SFO的提案，似乎持積極的態度，但該提案還無法在短期內實現。據Mission Local報導，市府與機場委員會已向規畫部門提交申請，啟動相關許可的審批流程。然而，目前並沒有專門針對「為無人駕駛車輛繪製機場地圖」的許可類型，因此需要首先創建這一許可類別。

根據目前的申請，「無人車公司將被允許部署最多兩輛由人類駕駛員操作的無人駕駛車輛，繪製機場內對公眾開放道路的地圖。」

隨著競爭對手Cruise徹底退出市場，Waymo在向更多城市擴展的同時，將獲得更大的優勢。Waymo已經在洛杉磯的核心地帶變得隨處可見，而它也正準備與其他公司競爭機場接送服務的市場份額。

Waymo在灣區的足跡也在今年8月進一步擴展，涵蓋了德利市（Daly City）和柯爾瑪（Colma）地區。其車輛仍然只允許行駛在普通道路上，尚未獲准進入高速公路。

該許可還可能方便亞馬遜旗下的Zoox無人車公司同樣獲得在SFO進行地圖繪製的意圖。Zoox無人車外形奇特且無駕駛席，更適合城市內的短途行駛，而非高速公路行駛。此外，Zoox僅在上個月才開始在SoMa社區進行測試，因此它在進度上略顯落後。

SFO機場所在的聖馬刁縣，其縣議會副議長賈力輝（David Canepa）對允許Waymo的進入持懷疑態度。

賈力輝近期表達了對無人車自由進入聖馬刁縣的疑慮。他指出，在涉及無人車使用高速路及支付SFO機場運營費用等方面，應該實現「責任共擔與資金共享」。他似乎在暗示，聖馬刁縣府應從Waymo利用當地道路的實驗中，獲得一定的財務收益。