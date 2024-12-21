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可愛萌樣破功 研究指出地松鼠是兇猛掠食者

編譯廖宜怡╱即時報導
最新研究發現，可愛的加州地松鼠其實是可怕的肉食性動物。（戴維斯加大提供）
最新研究發現，可愛的加州地松鼠其實是可怕的肉食性動物。（戴維斯加大提供）

加州，人們經常可以看到胖嘟嘟的地松鼠（ground squirrel）在野外或公園咀嚼青草、種子和漿果的可愛模樣。殊不知，牠們其實是一種可怕的肉食性動物。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，根據戴維斯加大（UC Davis）和歐克萊爾威大（University of Wisconsin-Eau Claire）最近發表在「動物行為學期刊」（Journal of Ethology）上的一項研究報告，野生動物學家發現了加州地松鼠的一個兇猛特徵：牠是一種掠食者，小田鼠（vole）通常是牠獵食的目標。

科學家在加州康曲柯士達縣（Contra Costa County）布里歐納斯地區公園（Briones Regional Park）錄製的大量影片顯示，地松鼠會追逐田鼠，抓住田鼠後會把田鼠毆打到血肉模糊；有時，地松鼠會像貓一樣，放開受傷的田鼠讓牠們一跛一跛逃走，但地松鼠會再次撲咬田鼠，即使田鼠蠕動掙扎，地松鼠仍照咬不誤。

事實上，先前研究已發現加州地松鼠是肉食性動物，牠們會吃鵪鶉蛋、昆蟲和貝類。不過，這項由戴維斯加大和歐克萊爾威大進行的新研究首次大量記錄了地松鼠殘忍的掠食行為。

和戴維斯加大教授懷爾德（Sonja Wild）共同主導這項研究的歐克萊爾威大生物學副教授史密斯（Jennifer E. Smith）說：「太令人震驚了。這是科學領域中從未見過的行為，它揭示了一個事實：在我們身處的自然歷史世界中，還有許多事是我們未知或不了解的。」

這項研究對兩種不同地松鼠的社群行為進行了了解。透過影片、照片和直接觀察，研究人員記錄了今年6月10日到7月30日之間地松鼠獵捕、進食和爭奪田鼠的情形。

史密斯表示，康縣布里歐納斯地區公園擁有起伏山丘、如茵綠草和僻靜峽谷，是地松鼠的棲息天堂。當地地松鼠數量眾多，而且有很大、很複雜的社會結構。

懷爾德指出，除了田鼠，地松鼠似乎對獵食其他小型哺乳類動物不感興趣。她說：「一開始，我幾乎不敢相信自己的眼睛。從那時起，我們幾乎每天都會看到獵食行為，發現它們無所不在。」

研究人員表示，這項研究改變了他們對地松鼠的認知，一直被認為是草食性動的地松鼠，其實是一種機會主義的雜食性動物。

不過，研究人員也指出，地松鼠雖然是掠食者，但牠們就像田鼠一樣，也是別的動物眼中的獵物。

加州 聖荷西

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