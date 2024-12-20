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終於可以捕撈鄧金斯蟹了 加州1月初正式開放

編譯組／即時報導
商業鄧金斯蟹捕撈將於1月5日開始，在加州中部有限開放捕撈。(圖取自加州魚類與野生動物部門官網)
商業鄧金斯蟹捕撈將於1月5日開始，在加州中部有限開放捕撈。(圖取自加州魚類與野生動物部門官網)

經過多次延期之後，中加州的鄧金斯蟹(Dungeness crab)商業捕撈活動，確定將於新年期間，在有限制的基礎上，開放捕撈。

舊金山紀事報」報導，「加州魚類與野生動物部門」(California Department of Fish and Wildlife)20日宣布，自1月5日開始，商業船隻可在蘇諾瑪-蒙多西諾縣(Sonoma-Mendocino county)邊界以南地區，捕撈螃蟹。

然而，捕蟹者僅被允許拿出平常使用捕捉容器數量的一半、用以捕蟹，以防止瀕臨滅絕的座頭鯨(humpback whales)被漁具的垂直線纏繞。當局在新聞稿表示，在北加州的蘇諾瑪-蒙多西諾縣以北地區，捕蟹季節將於1月15日開始，捕蟹陷阱數量也將減少25%。

部門主任邦翰姆(Charlton H. Bonham)在新聞稿指出，決定何時開放鄧金斯蟹捕撈，從來不是一件容易的事。需要詳細考量保護瀕危物種的必要，同時維持加州漁業社區的生計。

今年的捕蟹時間延誤，導致原本灣區節日餐桌上最受歡迎、每年感恩節的傳統螃蟹供應時間，並未出現提供美味鄧金斯蟹。

在整個捕蟹季節，加州鄧金斯蟹捕撈工作小組(California Dungeness Crab Fishing Gear Working Group)都會查看最新數據，了解捕撈區是否出現有瀕臨絕種的座頭鯨、藍鯨(blue whales)或太平洋海龜(Pacific leatherback sea turtles)，以及動物被漁具纏住的次數。每隔數周，小組會根據查看情況或纏繞次數、是否達到一定臨界點，提出建議。

新聞稿指出，儘管捕蟹季節時間縮短，但鄧金斯蟹仍是加州最有盈利價值的漁業項目之一，過去五年，平均每年捕蟹收入接近4500萬元，與歷史水平連貫一致。

但是，加州鄧金斯蟹捕撈工作小組成員、Bodega Bay漁民奧吉(Dick Ogg)認為，捕撈船隊仍對捕蟹門檻的確定方式，感到挫折。

因為，即使觀察到鯨魚被纏繞、但並未確定是來自鄧金斯蟹魚場漁具的情況，相關的目擊事件、也可用在影響確定捕撈季節何時開始。奧吉表示，事實上，情況可能來自也是使用垂直線的捕撈漁業，例如野生牡丹蝦(spot prawn)、珊瑚蝦(coon-striped shrimp)或石蟹(rock crab)。鄧金斯蟹產業被卻所有可能發生情況、追究責任。他堅信，漁民其實可以在這些動物周圍捕撈，不會出現任何問題。

不過，加州魚類與野生動物部門表示，加州已在五年時間內，花費600萬元致力於防止捕撈而導致纏繞情況。

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