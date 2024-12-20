我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

汽車衝撞德國聖誕市集釀2死多傷 醫師被捕

沙加緬度縣警察局警車 在波蘭一帶執法？

編譯林思牧／即時報導
沙加緬度縣警察局標誌的汽車 (sacsheriff.com)
沙加緬度縣警察局標誌的汽車 (sacsheriff.com)

車身上漆有加州沙加緬度縣警察局標誌的汽車，為何會出現在歐洲街道上？一段視頻引發大眾的興趣，縣警局本周特地向民眾解釋？

舊金山紀事報報導，不只一輛有沙加緬度縣警察局標誌的汽車，最近被看到在波蘭一帶行駛，那段視頻在網路上引發瘋傳，特別是沙加緬度的居民心中狐疑，不知道是怎麼回事。

沙加緬度縣警察局本周向新聞媒體釋疑，指出那些車輛並非來自該縣的警察局，而是警車「粉絲」的山寨車（copycat cars）。至少有一段視頻是在波蘭的格涅茲諾（Gniezno）拍到的，這是一個離波蘭首都華沙（Warsaw）約 185 哩的小城。

縣警局發言人甘地（Amar Gandhi）指出，這些車輛可能屬於歐洲的幾位車輛愛好者，他們喜歡收集美國車並重新油漆，並用美國警察局和執法機關風格的裝飾來進行重漆，而沙加緬度縣警察局的標誌在歐洲幾個國家最近變得非常受歡迎。

甘地又指出，每年有數千輛政府擁有的執法車輛在拍賣會上出售，這些車大多數都除去了所有裝飾和貼花。甘地告訴CBS哥倫比亞廣播公司，沙加緬度縣警察局出售的車輛都沒有任何標誌，這代表波蘭和其他中歐國家發現的汽車，是車主重新設計、油漆該局的標誌。甘地說：「他們非常有創意，我們也很高興看到這一點，這並沒有給我們帶來困擾。」

加州 舊金山 拍賣

上一則

假日包裹竊賊猖獗 這樣做可避免被盜

延伸閱讀

波蘭機場將棄用中企同方威視掃描儀 稱有安全疑慮

波蘭機場將棄用中企同方威視掃描儀 稱有安全疑慮
波蘭格但斯克聖誕市集 這2原因獲選歐洲最佳

波蘭格但斯克聖誕市集 這2原因獲選歐洲最佳
加州國際馬拉松 8日沙加緬度登場

加州國際馬拉松 8日沙加緬度登場
A型流感、RSV在灣區擴大流行 專家籲打疫苗

A型流感、RSV在灣區擴大流行 專家籲打疫苗
4中籍走線客涉詐騙 查獲7千篡改禮品卡

4中籍走線客涉詐騙 查獲7千篡改禮品卡

熱門新聞

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

2024-12-14 01:18
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19
聖荷西是全美百萬元住宅比例最高的城市，70%以上的自住房價值在100萬元或以上，舊金山（圖）居第二，近57%的房屋達到100萬元大關。示意圖。（取材自Pexels）

加州百萬住宅成標配 這地區超過7成…全美第一

2024-12-17 15:30

加州宣布進入禽流感緊急狀態

2024-12-18 18:14
聯邦貿易委員會此前在金山舉行會議，提醒民眾注意詐騙。（記者劉先進╱攝影）

全美線上求職詐騙激增 小心這一類任務詐騙

2024-12-13 20:09
14日上午一場強烈的大氣河風暴襲擊灣區，舊金山國際機場遭遇近50年來最強烈的陣風。（美聯社）

舊金山史無前例發布龍捲風警報 國際機場遭遇近50年來最強烈陣風

2024-12-15 01:20

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光

不滿拜登被拉下 吉兒想報復裴洛西、賀錦麗？零互動畫面曝光
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
長途飛行腰酸背痛 脊椎外科醫師教你坐得舒適六方法

長途飛行腰酸背痛 脊椎外科醫師教你坐得舒適六方法