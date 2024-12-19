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舊金山無家者希望與市府談判 避免街頭帳篷被清理

記者李怡╱舊金山即時報導
市府門前的無家者帳篷。（記者李怡╱攝影）
市府門前的無家者帳篷。（記者李怡╱攝影）

最近，舊金山市政廳前出現了一個抗議帳篷營地，被稱為「免於清理的避風港」，目的是抗議政府對無家可歸者的清場行動。但營地搭不到兩天，就在19日凌晨被清理了。

據目擊者向本報表示，清場是在凌晨 2 時開始，約有30 名警察到場，還有公園巡邏員和市政府的工作人員參與。據稱警察帶著防暴頭盔，腰上掛著警棍，把無家可歸者驅散。從視頻看，沒有人被逮捕，物品也沒被沒收，拆除了所有帳篷，整個營被清理。

其中的營地組織者茂伊（Tina Moui）表示，這個營地是17日上午搭起來的，當時是為了反對市政府最近對帳篷營地的清理行動。這些清理行動是因最高法院的裁決，允許地方政府加強相關法規執行。搭建的第一天晚上，營地裡就有 18 頂帳篷，上面寫著「我們該去哪？」和「清理會奪命」的標語。到周四早上被清場時，營地裡已經有 35 人過夜，現場還準備了食物、飲料和帳篷。

茂伊表示，他們早就知道營地可能會被清理。但搭建這個營地的意圖就是想讓市府知道，無家可歸的人總是被趕來趕去。已經被清理太多次了，這次又被驅趕，希望市政府能跟他們坐下來談談，討論一些真正能解決問題的方案。

截止到發稿，舊金山公園和娛樂部門已經證實，警方和公園巡邏員在周四的清場中配合行動。警方和公共工程部門還未有回應這次的清理行動。

截至2024年，舊金山市政府持續加強對無家可歸者帳篷的清理工作。根據市政府數據，2023年7月至2024年4月期間，市內帳篷數量從609個減少至360個，降幅達41%，達到五年來的最低水平。 

在此期間，市府的健康街道營運中心（HSOC）共進行了超過900次行動，直接協助2800多名無家可歸者從帳篷中搬離，並提供庇護服務。 

僅在2024年，HSOC已進行了250多次行動，超過了去年的行動速度。 

橫在市府門前的無家者帳篷。（記者李怡╱攝影）
橫在市府門前的無家者帳篷。（記者李怡╱攝影）

舊金山 庇護

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