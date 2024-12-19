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樂高之心安家灣區樂高探索中心

記者徐蓓蓓╱密爾比達即時報導
舊金山總醫院基金會將薩瓦亞製作的大型心型雕塑作品「內心（Inside)」贈與樂高灣區探索中心。（記者徐蓓蓓╱攝影）
舊金山總醫院基金會將薩瓦亞製作的大型心型雕塑作品「內心（Inside)」贈與樂高灣區探索中心。（記者徐蓓蓓╱攝影）

舊金山總醫院基金會19日將藝術家薩瓦亞（Nathan Sawaya)製作的大型心型雕塑作品「內心（Inside)」，贈與樂高灣區探索中心。這尊雕塑作品由8萬8748塊樂高（Lego）積木拼成，是「2024舊金山之心」的系列作品之一。基金會代表羅斯（Peter Rose)、樂高中心工作人員和參加樂高節日VIP體驗的小朋友一同出席了剪綵儀式。

基金會執行長梅瑞狄（Kim Meredith)表示，非常激動這顆獨一無二的樂高之心找到了自己合適的家。「舊金山之心」系列作品不只是為了展示令人驚嘆的藝術，「我們希望能散播希望和治癒的強烈訊息。」這些充滿活力的心型雕塑指引著基金會堅持謀求平等醫療，也是藝術家驚人才華的明證，希望關愛和創新的精神延展到超越城市邊界之外的生命。

剪綵儀式結束後，在場的小朋友和家長可以排隊和這座樂高之心合影。很多小朋友表示，還是第一次看到這麼大的樂高藝術作品，非常震撼。家長也表示，沒想到樂高磚塊還可以用來作這樣藝術的表達，非常新穎。

薩瓦亞本人曾經表示，靈感來源於想要創作一件提醒人們關注自己內心的作品，關注表象之下的東西。「而那裡往往是真相所在，就在表層之下。」

薩瓦亞是世界上最富盛名的樂高藝術家之一，在專職從事藝術事業之前，曾經是華爾街的一名律師。他用樂高磚塊搭建各類震撼人心的巨型藝術作品，在超過24個國家的100多個城市都有展出，觀眾超過百萬，還被世界各地的畫廊收藏，甚至出現在卡卡(Lady Gaga）的音樂錄影帶裡。

樂高方面最初是抵制薩瓦亞的做法。不過後來改變了態度，雇用他作為公司的模型建築大師。

「舊金山之心」項目始於2004年，每年都會邀請成名和新人藝術家為舊金山灣區的廣場、公園以及其他公共空間創作。至今已經完成超過500件心形藝術品。今年年初，薩瓦亞完成的「樂高之心」與其他18件同系列作品，一同在舊金山地標建築輪渡大樓商場內展出。

當天的剪綵活動是樂高探索中心節日特別體驗的一部分。（記者徐蓓蓓╱攝影）
當天的剪綵活動是樂高探索中心節日特別體驗的一部分。（記者徐蓓蓓╱攝影）
活動現場還有薑餅人現身與小朋友互動。 （記者徐蓓蓓/攝影）
活動現場還有薑餅人現身與小朋友互動。 （記者徐蓓蓓/攝影）

舊金山 灣區 華爾街

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