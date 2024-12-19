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酒店業持續罷工見成效 萬豪酒店與工會達成新合約

記者王子涵╱舊金山即時報導
罷工工人在酒店門前支起帳篷，日夜連續敲打鐵桶製造噪音，並拉起橫幅示威。（記者王子涵╱攝影）
罷工工人在酒店門前支起帳篷，日夜連續敲打鐵桶製造噪音，並拉起橫幅示威。（記者王子涵╱攝影）

舊金山酒店業工人在持續三個月的罷工後，終於迎來曙光。舊金山萬豪酒店（Marriott Hotels）的工人表示，他們已與酒店已達成一項臨時合同。

根據工會Unite Here Local 2的說法，若工人在周四投票批准該合同提案，那麼在舊金山皇宮酒店（Palace Hotel）、舊金山萬豪侯爵酒店（San Francisco Marriott Marquis）、舊金山萬豪聯合廣場酒店（San Francisco Marriott Union Square）和聖弗朗西斯威斯汀酒店（Westin St. Francis）的罷工運動將結束，1500名工人將於周六重返工作崗位，

罷工始於9月22日，隨後擴展至包括萬豪、希爾頓（Hilton）和凱悅（Hyatt）連鎖酒店在內的六家酒店，超過2500名酒店工人參與。據工會稱，這項臨時協議經過五天的談判後，於周三深夜達成。

工會表示，一個由約100名基層工人組成的委員會一致推薦批准該合同提案。這份臨時協議為期四年，將於2028年到期，涵蓋約2000名萬豪酒店工人。該合同將保留工人的工會醫療保險計畫，在合同期內提高工資，並提供新的防範人手不足和工作量增加的保障措施。

儘管已達成協議，但約1000名工人仍將繼續在舊金山君悅酒店（Grand Hyatt San Francisco）和舊金山希爾頓酒店（Hilton San Francisco Union Square）繼續罷工運動。

「三個月的罷工，證明了酒店工人捍衛保護醫療保險、養家糊口以及幫助這座城市復甦的決心。」Unite Here Local 2工會主席塔皮亞（Lizzy Tapia）表示。「萬豪已經站出來，領導了這一進程。我們期待在接下來的日子里，與希爾頓和凱悅會談。」

此次罷工的規模之廣、時間之長都是創紀錄的。2018年，數千名工會工人在萬豪旗下酒店罷工兩個月，最終達成包含每小時加薪4元的新合同。

在2004年為期兩周的罷工後，約4000名工人被酒店管理層懲罰八周的停工。最終導致，整個舊金山酒店業遭到一場為期兩年的長期抵制行動，這對該市旅遊業造成了嚴重影響，最終以酒店工人和管理層批准新合同結束。

舊金山 罷工 醫療保險

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