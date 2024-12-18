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Waymo領跑無人駕駛計程車市場

記者李怡╱舊金山即時報導
乘客可自行調節Waymo無人駕駛出租車的溫度和音樂播放等。（記者李怡╱攝影）
乘客可自行調節Waymo無人駕駛出租車的溫度和音樂播放等。（記者李怡╱攝影）

據科技媒體「The Verge」的報導，2024年在其他無人計程車公司不是停擺，就是因沒錢被迫關門的情況下，Waymo卻越做越大、越做越穩。

Waymo於18日公布了一組亮眼的數字「400 萬」。這是它在鳳凰城、舊金山洛杉磯，提供的無人駕駛載客服務總數。整體加起來總載客數達到了 500萬次，今年是成長最快的一年。務範圍已經累積到 500 平方哩。接下來，Waymo 還計畫進軍亞特蘭大和邁阿密，並計畫到日本測試。載客總時長 100 萬小時，幫助減少超過 600 萬公斤的二氧化碳排放。

Waymo 還給每位乘客準備了「年度回顧」。打開 Waymo One app 能看到自己的乘車數據，包含行駛的里程、減少的碳排放、還有最常去的地方。今年最熱門的地點分別是，亞歷桑那州鳳凰城的天港國際機場、舊金山的渡輪大樓、洛杉磯的 The Grove 購物中心。預計未來機場服務果然是未來的大趨勢。

The Verge報導稱，雖然Waymo成績亮眼，但也不是沒有壓力。如監管問題、關稅影響，甚至政策的不確定性，都是接下來的挑戰。另外，高昂的成本也是硬傷。現在 Waymo 主打「高級叫車服務」，類似 Uber Black，搭載 Jaguar I-Pace 車型。目前每週提供 17.5 萬次載客服務，離回本還有段距離。

此外，Waymo 的服務內容還不夠廣。目前它只有鳳凰城的機場接送。如果想在更多城市立足，還必須增加高速公路駕駛和其他城市機場接送服務，讓大家更方便地把 Waymo 當成日常代步工具。

據了解， Waymo在其網站上公布了多組數據，以證明無人駕駛比人類駕駛員更安全，但還是免不了遇到困擾。如偶爾有車輛被破壞，甚至發生過和緊急車輛發生行駛衝突的情況。

在舊金山Waymo 還是很有「新鮮感」，很多到訪遊客會將乘Waymo無人駕駛出租車做為必體驗的遊玩項目。乘車時乘客還可以自訂車內音樂、溫度，體驗分數很高。

乘客可自行調節Waymo無人駕駛出租車的溫度和音樂播放等。（記者李怡╱攝影）
乘客可自行調節Waymo無人駕駛出租車的溫度和音樂播放等。（記者李怡╱攝影）

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