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軟體工程師自寫程式聆聽社區聲音 當選學委

記者徐蓓蓓╱庫比蒂諾即時報導
庫比蒂諾學區委員焦龍利用自己軟體工程師的專長，設計調查問卷，傾聽民意。（記者徐蓓蓓╱攝影）
庫比蒂諾學區委員焦龍利用自己軟體工程師的專長，設計調查問卷，傾聽民意。（記者徐蓓蓓╱攝影）

焦龍是庫比蒂諾聯合學區（CUSD）新當選的學區委員。他是微軟公司的軟體工程師，在灣區已經居住生活了15年。在本次參選學區委員的過程中，他利用自己的專長，設計特別的網路應用程式，收集和聆聽學區民眾的聲音，得到了很大的認可。

庫比蒂諾學區一直是遠近聞名的優質學區。近年來卻因為關停小學、性別教育激烈爭議而備受矚目。焦龍的大兒子在庫比蒂諾完成小學和中學階段的學習，今年剛剛升入大學；而小女兒還在庫比蒂諾就讀小學四年級。他有感於學區近來爭議不斷，不少家長都把小孩送到私校，決定是時候站出來幫助居民發出自己聲音。

在焦龍的競選網站上，有一個專門的民調頁面。從4月份至今，已經有五份關於庫比蒂諾學區問題的民調。他通過特別的設計，導入聖塔克拉拉縣選務處登記選民的資料，可以區分填寫調查問卷的人是否是本學區登記選民，確保調研結果真實可靠。即使是在當選之後，焦龍也沒有停止調研，而是計畫每月都推出一份新的問卷來討論居民關心的議題。

焦龍指出，目前學區的供需不夠平衡。一方面公校的註冊學生人數下降，很多家長把孩子送去私校。另一方面，學區內一些特色的抽籤學校，卻一位難求。他認為，可以想辦法來增加特色學校的容積和數量，或是研究這些學校受歡迎的原因，再把成功的經驗普及到學區內的其他學校，讓更多的學生受益。

焦龍表示，庫比蒂諾學區從州府拿到的資金，很長一段時間都處於加州最低的5%，而學生成績卻位列前5%。今年庫比蒂諾聯合學區的地稅除以學生人數，終於超過了州府的最低限額，意味著之後學區獲得撥款額度和註冊學生人數將不再相關，對學區的財政來說是利好消息。

他指出，要實現財政負責，學區才能持續健康的增長。他研究學區的財政預算，發現大約83%的經費都用於學區雇員的工資和福利支出，只有17%左右用於校舍修繕和學生相關的開支。他主張這個比例可以調整到更合理的空間。

焦龍希望新的選舉結果在新的一年裡能帶來新的氣象。

學區 民調 加州

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