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舊金山周六清晨 史無前例發布龍捲風警報

前OpenAI研究員揭露公司違反著作權 11月底離奇身亡

編譯組／即時報導
OpenAI 訴訟纏身，其告密者被發現死於其舊金山公寓。（取自Pexels）
OpenAI 訴訟纏身，其告密者被發現死於其舊金山公寓。（取自Pexels）

據「信使報」（Mercury News）報導，當局本周證實，因揭發人工智慧巨頭公司OpenAI的商業模式，而導致該公司深陷大量訴訟的前 OpenAI 研究員已經死亡。

舊金山警方和首席法醫辦公室（Office of the Chief Medical Examiner）表示，26 歲的 巴拉吉（Suchir Balaji ）於 11 月 26 日被發現死於其位於Buchanan街的公寓內。警方是在當天下午 1 點左右接到報警，要求警察前往Lower Haight的住處查看他的情況。

法醫辦公室確定其死亡方式為自殺，警方官員本周表示，「目前沒有任何證據表明他是被謀殺的」。

巴拉吉所掌握的信息有望在針對這家總部位於舊金山的公司的訴訟中發揮關鍵作用。

在巴拉吉去世三個月前，他曾公開指責 OpenAI 在開發 ChatGPT 時違反了美國版權法（copyright law）。ChatGPT 是一款生成式人工智慧程序，已成為全球數億人使用的賺錢工具。

該程序於2022年底公開發布，引發了作家、電腦程式員和記者對OpenAI的訴訟，稱該公司非法竊取了他們的版權材料來訓練程序，並使其價值超過1500億美元。

「信使報」和七家姊妹新聞機構是去年起訴 OpenAI 的幾家報紙之一，「紐約時報」也在其中。在 10 月 23 日發表的「紐約時報」採訪中，他對該媒體說：「如果你相信我所相信的，你就必須離開這家公司。對於整個網際網路生態系統來說，這不是一種可持續的模式。」

巴拉吉在庫比蒂諾（Cupertino）長大，後來進入柏克萊加大（UC Berkeley）學習計算機科學。但在 2022 年，也就是加入 OpenAI 擔任研究員兩年後，他對自己為該公司的 GPT-4 項目從網際網路上收集數據的任務感到特別擔憂，該項目分析了幾乎整個網際網路上的文本，以訓練其人工智慧程序。

他告訴「紐約時報」，這種做法違反了美國關於人們如何使用以前發表的作品的 「合理使用 」（fair use）法律。10 月底，他在個人網站上發布了一份分析報告，論證了這一點。

在 11 月 18 日提交給聯邦法院的一封信中，「紐約時報」的律師稱巴拉吉擁有 「獨一無二的相關文件」，可以支持他們起訴 OpenAI。新聞媒體認為，OpenAI 和微軟剽竊和盜用了其文章，破壞了它們的商業模式。

OpenAI 堅決駁斥了這些說法，強調其所有工作在 「合理使用 」法律下都是合法的。

OpenAI 紐約時報 人工智慧

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