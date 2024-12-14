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中國走私者認罪 涉綁架貝爾維尤餐館員工

編譯組/即時報導
華盛頓州貝爾維尤一家火鍋店員工遭到綁架，主因協助偷渡的蛇頭索錢未果，主嫌已認罪，共犯仍在逃。圖為美墨邊境的中國走線客。(美聯社)
華盛頓州貝爾維尤一家火鍋店員工遭到綁架，主因協助偷渡的蛇頭索錢未果，主嫌已認罪，共犯仍在逃。圖為美墨邊境的中國走線客。(美聯社)

西雅圖時報報導，一名33歲中國公民王吉（Ji Wang，音譯）因涉嫌綁架案在美國認罪，面臨最高八年監禁。此案源於2023年5月27日，當時王與另一名共犯在華盛頓州貝爾維尤(bellevue)的一家火鍋餐廳外綁架了一名員工。

根據華盛頓州西區聯邦地方法院檢察官提交的投訴書(complaint)，王吉與其共犯毆打並綁架餐廳員工，因為這名受害者未向走私者收取足夠的費用而成為目標。該受害者曾受「蛇頭」委託，為其介紹偷渡客從中國經墨西哥進入美國，但他每人僅收取3,000美元，而非約定的5,000美元，導致欠下約7,000美元。

隨著中國經濟困境加劇、政治迫害升溫，以及取得合法簽證的難度增加，越來越多中國公民選擇非法越境進入美國。他們常通過中南美洲國家，例如厄瓜多爾偷渡，並支付高額費用給蛇頭，協助他們穿越中美洲的行程。這起綁架案正是此類跨國非法移民行動的暴力延伸。王吉的認罪和案件的曝光，則凸顯了非法移民網絡中潛在的危險與暴力，同時也顯示執法機構在打擊此類犯罪上的努力。

根據檢察官辦公室的新聞資訊，2023年1月，來自中國的受害者與女友非法穿越墨西哥邊境進入美國，並被美國移民局逮捕，被釋放後，在洛杉磯一家火鍋餐廳找到工作。但因債務問題受到威脅，後來與女友搬至貝爾維尤，試圖躲避走私者。然而，威脅並未停止。

2023年5月27日晚10點左右，王吉與共犯進入餐廳尋找受害者。兩人將受害者拖出餐廳，毆打後強行塞入一輛黑色賓士休旅車內。目擊者聽到受害者的呼救並撥打911報警。警方迅速展開調查，並在受害者女友的協助下與綁架者取得聯繫。警方發現，受害者在車內受到槍械威脅並遭到毆打，後來被棄於加油站。受害者因頭部重傷被送往醫院，接受緊急手術，傷勢一度危及生命。

洛杉磯警方在綁架案發生兩周後找到了涉案車輛，並確認車內血跡與受害者相符。王吉於2024年5月在洛杉磯被捕，其共犯則仍在逃，並被聯邦通緝。

王吉近期與檢察官達成認罪協議，承認綁架指控，檢察官建議判處不超過八年監禁。然而，根據美國法律，法官仍可判處包括終身監禁在內的任何刑期。這項案件的最終判決預計將於2024年3月4日作出。

非法移民 洛杉磯 偷渡客

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