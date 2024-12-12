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灣區百萬年薪人口 冠全美都會區

編譯組╱即時報導
報告顯示灣區年收入過百萬的人口比例，遠高於美國所有其他都會區。圖為聖荷西市景。(取自聖荷西市府臉書)
報告顯示灣區年收入過百萬的人口比例，遠高於美國所有其他都會區。圖為聖荷西市景。(取自聖荷西市府臉書)

報告顯示，灣區高薪的人口比例，遠高過美國所有其他都會區。這份由薪資公司「ADP」編排報告，與美國人口普查數據不同，後者限制報告最高薪資、保護高收入者不被識別，ADP研究則基於行政紀錄。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）分析ADP報告指出，研究人員分析2023年7月至2024年6月期間、人口超過100萬都會區的數億筆薪資紀錄，並對數據進行調整以反映全部人口。結果顯示，灣區在各層級高薪工作所占比例，包括年薪超過50萬元、100萬元、200萬元者，「排名遠遠超過」(vastly outranked)其他都會區。

在全美範圍內，每127個工作職位就有1個年薪超過50萬元。在灣區，此一數字為每48個職位就有1個，幾乎是排名第二德州奧斯汀地區的兩倍，其為每86名員工中、有1人收入超過50萬元。

灣區約為每185個職位就有1個職位年薪超過100萬元，遠高於排名第二的佛羅里達州Cape Coral-Fort Myers-Naples都會地區，其為每313個職位中、有1個職位年薪超過100萬元。全美平均則為每455人中有1人。

報告發現，灣區667份薪資中、有1份年薪超過200萬元，那不勒斯(Naples)、奧斯汀、紐約與波士頓並列第二，1000名員工中有1人的年薪超過200萬元。在全國範圍內，每1429人有1人年薪超過200萬元。

研究人員指出，灣區與其他地區相較，薪資如此高的一個主要原因，是科技業在灣區經濟與勞動力的主導地位，大型科技公司資深工程師或高級主管可獲得極高薪資，此與醫生或律師等其他高薪專業人士不同，科技業人士的薪資不受他們服務患者或客戶數量的限制。另外兩個科技業密集經濟體：奧斯汀與紐約，薪資超過50萬元的職務數量比例，分別排名第二與第三。

最重要的是，灣區作為頂尖人才與仰賴專業知識的企業巨頭核心地位，可能是相對其他地區擁有高薪的原因。

但是，研究人員也指出對灣區產生獨特影響的另外兩個因素：高昂住房成本與遠距工作興起，導致灣區中低收入居民的空洞化。數十年來的房價飆漲，已經擠走中低收入居民，也讓潛在新移民卻步，因此，高收入者在人口中所占比例、比其他層級人口來得高。

灣區 低收入 人口普查

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