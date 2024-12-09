涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系

聯合健保 （UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）被槍殺案嫌疑人，其經歷與舊金山、史丹福大學 有聯繫。

據紐約警方9日(周一)的新聞發布會透露，來自馬里蘭州的26歲嫌疑人孟喬內（Luigi Mangione）在賓夕法尼亞州被捕。據透露，9日早晨，孟喬內乘坐灰狗(Greyhound)巴士，在阿爾圖站下車，進入當地一家麥當勞。員工認出他與警方發布的嫌犯照片相似而被發現。參加該新聞發布會的還包括紐約市長亞當斯（Eric Adams）。

史丹福大學發言人莫斯托菲（Dee Mostofi）周一通過電子郵件表示，孟喬內在2019年5月至9月期間，在該校的「史丹福學前研究計畫」（Stanford Pre-Collegiate Studies Program）中擔任首席輔導員。參與該計畫的教授並未做出回應。

孟喬內LinkedIn頁面顯示，他在該項目中的職責包括向參訪的高中生設計有關人工智能 的課程等。他於2020年畢業於賓夕法尼亞大學，獲得計算機科學學士和碩士學位，專攻人工智能方向。校內期擔任教學助理，朗誦委員會主任。

孟喬內目前在一家位於洛杉磯聖塔蒙尼卡的科技企業，擔任數據工程師，工齡超過4年。

根據巴爾的摩太陽報（Baltimore Sun）報導，孟喬內是巴爾的摩吉爾曼高中的畢業生代表。

孟喬內公開的社交媒體資料顯示，他對聯合健保執行長湯普森似乎並未表現出明顯的敵意。

舊金山紀事報報導，2021年6月孟喬內曾在Goodreads上對卡辛斯基（Ted Kaczynski，大學航空炸彈客）1995年宣言「工業社會及其未來」（Industrial Society and Its Future）發表評論，稱其中的一些預測「非常具有前瞻性」，但同時指出他「應該被關入監獄」。

卡辛斯基是一位數學教授，同時也是美國著名的恐怖分子，曾在1978年至1995年在美國發動一系列針對科技、現代工業和學術界的炸彈襲擊。在17年間，他製造並投遞了16枚自製炸彈，造成3人死亡，23人受傷。

孟喬內對他的評論包括：「很容易草率地將這份宣言簡單歸為瘋子的胡言亂語，以避免面對其中提到的一些讓人不適的問題。但無法忽視的是，他對現代社會的許多預測確實具有預見性。」

「他是一個暴力分子，理應被監禁，他傷害了無辜的人。雖然他的行為往往被描述為一個瘋狂的盧德派的行為（反對技術進步或自動化），但更準確地說，他是一名極端的政治革命者。」