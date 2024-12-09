涉槍殺聯合健保CEO兇嫌 曾在史丹福當輔導員 畢業賓大電腦系
聯合健保（UnitedHealthcare）執行長湯普森（Brian Thompson）被槍殺案嫌疑人，其經歷與舊金山、史丹福大學有聯繫。
據紐約警方9日(周一)的新聞發布會透露，來自馬里蘭州的26歲嫌疑人孟喬內（Luigi Mangione）在賓夕法尼亞州被捕。據透露，9日早晨，孟喬內乘坐灰狗(Greyhound)巴士，在阿爾圖站下車，進入當地一家麥當勞。員工認出他與警方發布的嫌犯照片相似而被發現。參加該新聞發布會的還包括紐約市長亞當斯（Eric Adams）。
史丹福大學發言人莫斯托菲（Dee Mostofi）周一通過電子郵件表示，孟喬內在2019年5月至9月期間，在該校的「史丹福學前研究計畫」（Stanford Pre-Collegiate Studies Program）中擔任首席輔導員。參與該計畫的教授並未做出回應。
孟喬內LinkedIn頁面顯示，他在該項目中的職責包括向參訪的高中生設計有關人工智能的課程等。他於2020年畢業於賓夕法尼亞大學，獲得計算機科學學士和碩士學位，專攻人工智能方向。校內期擔任教學助理，朗誦委員會主任。
孟喬內目前在一家位於洛杉磯聖塔蒙尼卡的科技企業，擔任數據工程師，工齡超過4年。
根據巴爾的摩太陽報（Baltimore Sun）報導，孟喬內是巴爾的摩吉爾曼高中的畢業生代表。
孟喬內公開的社交媒體資料顯示，他對聯合健保執行長湯普森似乎並未表現出明顯的敵意。
舊金山紀事報報導，2021年6月孟喬內曾在Goodreads上對卡辛斯基（Ted Kaczynski，大學航空炸彈客）1995年宣言「工業社會及其未來」（Industrial Society and Its Future）發表評論，稱其中的一些預測「非常具有前瞻性」，但同時指出他「應該被關入監獄」。
卡辛斯基是一位數學教授，同時也是美國著名的恐怖分子，曾在1978年至1995年在美國發動一系列針對科技、現代工業和學術界的炸彈襲擊。在17年間，他製造並投遞了16枚自製炸彈，造成3人死亡，23人受傷。
孟喬內對他的評論包括：「很容易草率地將這份宣言簡單歸為瘋子的胡言亂語，以避免面對其中提到的一些讓人不適的問題。但無法忽視的是，他對現代社會的許多預測確實具有預見性。」
「他是一個暴力分子，理應被監禁，他傷害了無辜的人。雖然他的行為往往被描述為一個瘋狂的盧德派的行為（反對技術進步或自動化），但更準確地說，他是一名極端的政治革命者。」
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