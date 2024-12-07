華埠餐廳四大天王 今年3月開業以來屢獲美食大獎

舊金山華埠「四大天王」餐廳被「Esquire」雜誌評為年度最佳餐廳。（取自Pexels)

據媒體SFGATE報導，舊金山華埠 的一家新開餐廳近來頻頻獲得讚譽。這家以麻婆意面和牛扒炒粉聞名的懷舊風格粵菜餐廳 Four Kings （四大天王）被「Esquire」雜誌評為年度最佳餐廳。

這家位於Commercial街 710 號的餐廳自今年三月開業以來取得了輝煌的業績，「紐約時報」（New York Times）將 「四大天王 」餐廳（入其年度 50 家最佳餐廳名單；Bon Appetit 將其評為 20 家最佳新餐廳之一；OpenTable 將其評為百強餐廳。本周二（3日），Eater SF 也將四大天王評為年度最佳餐廳。

「Esquire」特約編輯馬蒙（Omar Mamoon）寫道：「你能感受到從他們的鞋盒大小的空間裡散發出的電能。揚聲器里播放著粵語流行歌曲，牆上裝飾著香港電影明星的經典海報，火焰將炒鍋映成橙色。在木製櫃檯後面，你會看到廚師們烹飪著他們從小吃到大的菜餚，並在此過程中對社區進行再投資。」

菜單上有很多新鮮的粵菜，比如雞油煲仔飯，上面有臘香腸、菊花、厚切鹹肉和一個蛋黃。令人垂涎的特製油炸乳鴿每晚限量 15 只，因為其準備過程需要十天。據「Esquire」雜誌稱，乳鴿要經過醃製、干煸、煙燻和油炸等工序。

入選「Esquire」最佳新餐廳榜單的舊金山餐廳不止 Four Kings 一家，以經濟實惠的品嘗菜單而聞名的下太平洋崗區（Lower Pacific Heights）餐廳 7 Adams 也入選了該榜單。主廚Serena Chow Fisher和David Fisher曾在Marlena餐廳工作，但於 2023 年 6 月突然離職。一年後，他們的第一家個人餐廳於 2024 年 8 月獲得了米其林星級（Michelin star）。

7 Adams餐廳的五道菜、87 美元的品嘗菜單包括冷玉米茸配蛇形黃瓜、焦牛油果和香菜，以及Berkshire豬肉領配棒棒糖羽衣甘藍（kale）、早餐香腸和櫻桃芥末等菜餚。

馬蒙寫道：「為了小心不要錯過任何東西，請與愛人一起來，選擇不同的菜餚，然後一起分享。」

舊金山並不是唯一上榜的加州 城市，洛杉磯（Los Angeles）有五家炙手可熱的新店上榜，包括 Mori Nozomi、Mae Malai Thai House of Noodles、Camelia、Budonoki 和 Azizam。在舊金山北部，Charlie's Napa Valley 是一家以海鮮為主的熱門餐廳，也是灣區唯一一家上榜的餐廳。