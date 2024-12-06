舊金山家具丟棄率最高的社區 出乎意料

Recology垃圾公司提供舊金山居民、可免費獲得每年至少一件大型物品回收收集服務，並建議民眾，可考慮捐贈不需要物品給相關機構。(取自Recology臉書)

每名舊金山 人都見過這樣情況：民眾將需丟棄舊椅子、櫃架或沙發等類似大型物件留在街角。根據報告，今年1月至10月期間，舊金山收到逾3萬7000件有關廢棄家具、床墊與電器的311電話投訴舉報。

「舊金山紀事報」報導，針對311投訴所附照片顯示，被丟棄物品通常狀態不佳，包括充滿污漬的床墊、有缺口或斷裂桌椅、破舊書架等。通常，傾倒者會把破舊物品留在街道垃圾桶或垃圾箱旁邊。但是，這樣做可能會被處以最高1000元罰款。

舊金山米慎區(Mission)隨處可見被丟棄的沙發、床墊等破舊物品，長期以來，是舊金山家具丟棄率最高的社區。有民眾指出，第16街(16 th Street)靠近米慎街區(Mission Street)地點，是常見破舊物品丟棄地點。

廢棄家具只是舊金山非法傾倒垃圾行為的一部分，其他還包括在城市街道垃圾桶旁邊堆放垃圾、廢棄輪胎或汽車零件與一般垃圾。根據「舊金山紀事報」數據分析，在米慎等人口密集社區，廢棄家具隨意丟棄十分常見，今年前10個月內，每1萬名居民就有756起投訴。其中，以諾布山(Nob Hill)投訴最多，每1萬名居民就有916起廢棄家具投訴舉報，Hayes Valley則有772起。

米慎區小型商業主莫茲克(Ryen Motzek)認為，並非每起丟棄廢棄家具都是出於惡意，因為處理垃圾的成本可能很高。人們認為，把東西丟到街上可能是更好的選擇。但也可見到有人開大車專門在街道傾倒物品，以為可逃避罰責。

造成亂丟大型物件垃圾問題者，並不總是住在附近的居民。那些沒有被撿走的廢棄家具，最常被垃圾公司「Recology」撿起處理，發言人芮德(Robert Reed)表示，舊金山垃圾公司每月收集近400頓垃圾。

芮德指出，Recology垃圾公司提供舊金山居民可免費獲得每年至少一件大型物品回收收集服務。對於需要處理大型物件的人來說，可能是更好選擇。過去三年，大件物品回收計畫平均每年收到8萬次回收請求，他表示，垃圾公司會盡可能回收撿收到的東西。

不過，Recology公司仍建議民眾可考慮捐出不需要物品，舊金山環境部門網站列出包括Goodwill、St. Vincent de Paul、Building Resources與Craigslist等處理不需要物品的選擇。Facebook專門贈送免費物品群組「Buy Nothing」也經常被民眾使用，好東西很快就被搶走。