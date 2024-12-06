庫市議員7搶2 台裔王瑞光首次參選終於搶下一席

庫市市議員7搶2，由現任市議員Kitty Moore（中）與首度參選台二代王瑞光（右）勝出。（記者孫愛薇／攝影）

庫比蒂諾市（Cupertino）市議員本次競選由七位候選人競爭兩席市議員，七位候選人中四位候選人為華裔 ，兩位現任議員爭取連任外，其中還有四位曾為庫市前市長，在庫市政治資歷上處於弱勢的首度參選人台裔第二代王瑞光（Ray Wang），以7,643票超越前庫市市長辛克斯（Rod Sinks）的7,579票，以64 票的些微差距，獲得庫市市議員席次。

本次庫市市議員競選開始就異常激烈，開票後甚至因當選票數差距小於0.25%，重新計票一次，多數候選人有資深的政治經驗作為背書參選，爭取連任競選候選人為Kitty Moore和魏虹（Hung Wei）。Kitty Moore從開票日起，票數就居榜首，一路領先，最終獲得10,348高票當選。

華裔候選人中魏虹、黃少雄（Gilbert Wong）、張昭富（Barry Chang）皆擔任過庫比蒂諾市長，僅王瑞光首度參選，未曾有過市議員與市長資歷。對於最終當選，王瑞光表示，競選團隊非常興奮，他也為競選的志工團隊感到無比自豪，「這是一場草根運動，我們敲開了數千家的大門，投入了數以萬計的志工時數。」

小於0.25%的票數差距，並在重新計票中以64票贏得勝選，王瑞光認為，這凸顯了每一票的重要性，每一票都算數，並表示，現在庫市擁有一個以居民為重心的多數派，將專注於居民真正關心的議題，其中包括財務問責、公共安全、生活品質，以及確保有良好的經濟發展。

王瑞光向家人與支持者表達感謝說到，競選活動對家庭和親友來說是一項挑戰，如果沒有他們的支持，是不可能完成這項艱鉅挑戰，而有了家庭和社區的支持，才有今天的成就。王瑞光說，將與其他議員努力建立一個更具參與性、更活躍、更投入的社區。

積極參與地方政治的王瑞光，鼓勵更多華人 參與地方政治，「參與非常重要，投入時間建設社區是值得的。如果你不參與，你的聲音就無法被聽見」，他提到，只有當人們真正投入時，變革才有可能實現，在是票數如此接近的選舉中，每個人的聲音都至關重要。