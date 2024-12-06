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「偏見計」是什麼？洛時華裔老闆立新規 記者協會反彈

布里德卸任倒數計時 最懷念與社區的互動

記者王子涵／舊金山即時報導
布里德透露，未來她將繼續參與公共服務，專注於她熱衷的領域，包括住房建設和長者、兒童的福祉。（記者王子涵/攝影）
布里德透露，未來她將繼續參與公共服務，專注於她熱衷的領域，包括住房建設和長者、兒童的福祉。（記者王子涵/攝影）

舊金山現任市長布里德（London Breed）6日舉行任內最後一次中文媒體圓桌會，她談及四年市長任期內的失與得，稱卸任後最懷念的是與社區的互動，並說想起一位90多歲的華裔長者親手給她製作紙花，這些溫暖的瞬間，是她「最珍視的記憶」。

布里德表示，舊金山華埠對她而言有著特殊意義，得益於市府的長期投資，華裔長者對於她真摯的支持和愛超越了語言的隔閡。她說，尤其在亞裔仇視風潮期間，當她看到華埠的奶奶們，總會想起自己的祖母，這種情感讓她更加堅定要為這些長者提供保護，免受暴力犯罪的影響。

她提到，針對亞裔長者的暴力犯罪案件、以及針對小商業的盜竊案件在疫情後銳減，這讓她感到自豪。

布里德將在2025年1月8日屆滿卸任，同一天當選市長羅偉（Daniel Lurie）將舉行換屆儀式。11月選舉中，布里德以45%比55%的得票率敗給羅偉，連任失敗。

當被問及競選失敗的原因時，布里德並未給出具體理由，但認為對手擁有更多資金和媒體曝光率是主要因素之一。

布里德同時強調，自己的重心一直放在治理城市上，而非競選活動。她指出，面對複雜的官僚系統、妨礙進步的法律等，市府在面對由疫情引發的問題時，如毒品、遊民、盜竊等，是困難重重的。

「我努力清除了這些障礙，作出了艱難的決定並承擔了風險，使得城市在今天處於一個更好的位置。」布里德說：「因此，無論人們的選擇理由是什麼，我可以驕傲地說，我離開時，舊金山的情況比我接手時要好得多，我對自己的工作感到自豪，也對未來充滿期待。」

談及反亞裔仇恨（Stop Asian Hate）及黑人的命也是命（Black Lives Matter）等社會運動，她表示，這不僅提升了公共意識，也促使市府採取更強有力的措施，例如任命積極推動問責制的地檢長，幫助警局引入先進的科技工具，如監控攝像頭和無人機等，來改善治安，防治犯罪。

布里德表示，疫情後舊金山的經濟格局發生了顯著變化。她強調，雖然市中心恢復進度緩慢，但社區小商圈的表現令人振奮。她說，「周末時，各個社區的商店和餐廳總是人滿為患，這證明了我們對社區小經濟的投資是正確的方向。」

疫情初期的「封城令」是布里德做出的最困難決定。她坦言，這個決定對小商戶和工薪階層造成了極大影響，但挽救了許多人的生命，而這樣的艱難抉擇，是她身為市長最具挑戰性的部分。

布里德透露，未來她將繼續參與公共服務，專注於她熱衷的領域，包括住房建設和長者、兒童的福祉。

疫情 舊金山 亞裔

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