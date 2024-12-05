罷免官善貞成功 發起方：新地檢長需起訴罪犯 追究責任

罷免阿縣地檢長的發起人和民眾，5日舉行記者會。前排右一、右二為罷免發起人格里沙姆、陳錫澎。（記者劉先進╱攝影）

就在阿拉米達縣選務處認證罷免 地檢長官善貞（Pamela Price）結果的5日當天，一批罷免發起人和民眾舉行記者會，慶祝罷免成功。他們呼籲，阿縣議會選擇的新地檢長，須勝任工作，對公共安全負責，起訴罪犯，追究罪犯責任並尊重受害者。

社區組織「為了所有人拯救阿拉米達」（SAFE，Save Alameda For Everyone）發起此次罷免。他們認為，屋崙 乃至阿縣犯罪一度飆升，是因為官善貞進行的司法改革，縱容犯罪。

罷免發起人、屋崙華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）表示，去年8月15日，他到阿縣選務處提交罷免意向書，當時收集了100多個簽名。有人質疑說，阿拉米達縣面積比舊金山更大，不可能收集到需要的簽名數，「但我們搜集到12萬3000個簽名，將罷免公投放上選票。贊成罷免的人數有37萬5000人，比最初簽名的人數多三倍。我們成功罷免，我們勝利了！」

陳錫澎說，選民希望看到阿縣地檢長的改變，看到有人能勝任工作，對公共安全負責。「我們希望確保人們犯罪必究，無論這是第一次還是多次犯罪，或是嚴重犯罪，都將承擔後果。我們要支持執法者，確保他們逮捕罪犯後，罪犯必將受到起訴。不會再有抓了就放的情況。」

罷免發起者雷斯曼（Shane Reisman）指著一張示意圖表示，選民以二比一的優勢贊成罷免官善貞。這是一場草根運動，影響了真正的變革。阿縣幾乎每個城鎮都有更多人投票 贊成罷免，只有少數例外。「90%的參與者都參與投票罷免。對於一個地區、一個縣級選舉來說，90%的參與率是非常罕見的。」

罷免行動經理摩爾（Chris Moore）說，12月10日，縣議會將舉行會議，宣布遴選臨時地檢長的過程。這個過程將包括評估和麵試候選人，然後提出建議。他們將在2025年初投票任命新的地檢長，「我們都會在10日到場，大聲疾呼，我們需要一位與官善貞不同的地檢長，一位關心社區的人，一位追究罪犯責任並尊重受害者的人。」

罷免發起者格里沙姆（Brenda Grisham）說，自從兒子Christopher在槍枝暴力中去世後，就從事倡導工作近14年。今天所做之事，和以往並無不同，只是需要公眾更多瞭解受害者，「因為如果你沒有站在受害者的立場上，你就真的不知道他們的感受。」

格里沙姆說，公共安全對每個人來說至關重要，「為了所有人拯救阿拉米達」阻止不會就此離開和解散。她將在下周二和團隊飛去華盛頓特區，倡導遊說槍枝立法。「我們承諾將公共安全作為目標，在公民感到安全之前，將繼續努力。」