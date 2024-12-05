北加規模7地震 舊金山灣區發布海嘯警報 民眾恐慌

舊金山灣區民眾5日上午10時50分左右收到海嘯警報（Tsunami Warning）。（翻攝自tsunami.gov）

舊金山灣區 民眾5日上午10時50分左右突然收到海嘯警報（Tsunami Warning）引起一陣譁然，因為大部分民眾沒有感受到任何地震 ，有感受到地震的感覺也不嚴重。這起地震震央在北加州與俄勒岡州邊境的北灣漢保德縣（Humboldt County）尤瑞卡（Eureka）一帶，震源深度只有0.6公里，地震規模7。

根據美國地質調查局公布，地震發生於12月5日上午10時44分，地點在尤瑞卡45哩處，一開始評估地震為規模6.6，但美國地質調查局隨後更新為規模7，過了幾分鐘後，萊克縣（Lake County）附近也發生了規模5.8地震。

美國國家氣象局11時立刻向北加州和俄勒岡州海岸，一路從俄勒岡州道格拉斯縣到南灣的聖塔克魯茲縣沿岸，包括灣區，發布海嘯警報。

由於此地震在距離舊金山較遠的北灣，因此舊金山以南至矽谷都沒有感受到地震，不過海嘯警報卻已引起恐慌。住在聖荷西的台裔僑胞蔣舜蘭說，搬到灣區工作8年，從未收過海嘯警報，看起來是擔心因為淺層地震，引發海嘯，甚至淹水的可能性。

台灣工程師馬兆先當時人在靠近海灣內側桑尼維爾的辦公室，他說的確可以感受到地震，當時感覺一陣頭暈、燈光也突然忽明忽暗一下，但立刻就恢復正常，還以為是自己頭暈，之後才知道是地震。從距離可看出，愈往南、地震的感受愈少。

也有灣區僑胞說，有公司老闆已立刻宣布，請大家回家，照顧家庭。不過目前南灣學校沒有停課的打算。

截至西岸時間上午11時30分，漢保德縣府尚未發布任何損壞報告，也無人傷亡。