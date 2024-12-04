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華埠116年老店三和麵館主廚兼合夥人即將退休 餐廳將於除夕關閉

編譯組╱即時報導
華埠116年老店三和粥粉麵餐館主廚兼合夥人即將退休，餐廳將於除夕關閉。(取自Sam Wo Restaurant臉書)
華埠116年老店三和粥粉麵餐館主廚兼合夥人即將退休，餐廳將於除夕關閉。(取自Sam Wo Restaurant臉書)

舊金山華埠116年地標建築老店「三和粥粉麵」(Sam Wo Restaurant)將於除夕12月31日關閉。主廚兼合夥人何老闆(David Jitong Ho)即將退休，他的合夥人正積極尋找接手者。

「舊金山紀事報」報導，三和餐廳於1906年地震後，由華裔移民首次開業，成為1950年代「墮落世代」(Beat Generation)詩人經常到訪之地，包括金斯伯格(Allen Ginsberg)，也是個性鮮明並被評為「全世界最粗魯服務生」(world’s rudest waiter)的已故Edsel Fong工作地點。

何老闆是掌管餐廳廚房的家族第二代，自1981年以來一直在三和餐廳工作。但從2012年餐廳暫時關一開始，他曾中斷三年工作。由於辛苦工作，需要退休，部分原因是手臂上的兩條肌腱撕裂。他在受訪時表示，希望能找到新人接手。人老需要退休，品牌卻是雋永。

1986年，何老闆的祖父過世，他接任三和餐廳的廚師與擁有者。從那時開始，他每天準備餐廳傳統菜色，包括知名腸粉。儘管許多中餐廳都使用預製材料，但何老闆堅持將米磨成粉、蒸成精緻的白色薄片，然後將內部塞滿叉燒、香菜與雞蛋。

華埠創業家李德志(Steven Lee)持有三和最大股權。「舊金山紀事報」報導，他計畫找到「下一位何先生」，或引進管理公司經營餐廳，或關閉實體店面、而以其他方式保留三和的傳承與商標。

李德志表示，成長總比下滑來得好。疫情後，舊金山市中心人流變化給生意帶來很大壓力，迫使這家原來在凌晨3時還擠滿顧客的餐館，現在大部分時間不得不在晚上8時30分關店。但他說，餐廳從未損失股東們的資金。找到合適繼任者是一大挑戰，因為必須投資品牌，並且知道如何節約食物成本。

股東們仍在評估最佳選擇，實體餐廳的替代方案可能包括是一本烹飪書、一系列為雜貨店提供的品牌產品，或在華埠其他地點開設一家名為「三和快餐店」(Sam Wo Express)的簡餐館，販賣最受歡迎餐點。

李德志與共同業主正與房東談判協議，允許他們維持月租方式減少租金，以爭取時間決定未來走向。他透露，期望若與兩家潛在管理公司討論進展順利，三和將於3月聘請新廚師重新開業。

2012年，舊金山衛生部門因違反健康與安全法規、勒令三和關閉。李德志當時找到投資人投入約60萬元、進行翻修建築，經過整修後的餐廳於2015年重新開業。在部分情況下，華埠面臨疫情後復甦挑戰，推動年輕一代餐廳業主接手老餐廳並重新開業，他希望這樣的下一代廚師能出現。

舊金山 華埠 退休

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