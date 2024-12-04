屋崙市議長勵琪將任臨時市長 市長特別選舉4月15日舉行

屋崙亞裔市長盛桃（如圖）在11月大選中被罷免，將由市議長勵琪接任臨時市長。（記者劉先進╱攝影）

當選為阿拉米達縣議員的屋崙 市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）4日表示，計畫在17日、即被罷免 的市長盛桃卸任日，提交辭職信辭去市議員職位，並擔任屋崙臨時市長，直到1月初正式成為阿縣議員。勵琪表示，將致力於領導層透明、負責和有序的過渡。

此舉可將勵琪離職後的第二區市議員空缺和市長的特別選舉合併到明年4月15日。避免分別舉行特別選舉，有助於讓有財政赤字的屋崙節省資金。

11月5日的大選中，罷免盛桃的公投以60.62%的得票率通過，盛桃將在12月17日離職。由於勵琪是現任市議長，將任臨時市長。但她已經在阿縣第五區議員選舉中擊敗對手，成功當選。這讓屋崙市長一職的更替變得複雜。

阿拉米達縣選民登記處5日將認證11月選舉結果。最終確定對市長盛桃的罷免，勵琪成功當選阿縣第五區議員和另三個屋崙市議員勝選結果。屋崙市議會將在17日會議上收到此結果。當天市議會將正式宣布市長空缺。屆時，作為議會主席的勵琪將任臨時市長。議會還將宣布勵琪所在第二區市議員的空缺。議會可能會安排明年4月15日舉行兩個職位的特別選舉。兩個職位並非完整任期，都將完成盛桃和勵琪的任期，到2027年1月4日。

由於勵琪要在明年1月初到阿縣議會任職，她只能任職不到一個月時間。重組後的屋崙市議會包括三名新成員，將在1月份就職時選出下一任議長。這名議長將在1月6日至4月15日的特別選舉期間擔任臨時市長。

根據勵琪公布的資料，今年12月23日到2025年1月17日，為市長和第二區議員的候選人提名時間。他們將提交參選文件並確認符合參選資格。在1月6日，新當選的三名市議員宣誓就職，第二選區的席位將空缺，剩下七名議員。可通過多數票（即四名議員投贊成票）通過一項議案，任命一人擔任第二區臨時議員，直到新議員選舉和宣誓就職。市議會將選舉其議長和臨時議長。議長將任臨時市長，直到市長特別選舉和宣誓就職，臨時議長將擔任代理議長。

根據法律，臨時議員不得參加議員席位的特別選舉，因此他們的任期只有四個月。但是，在屋崙面臨普通基金預算 短缺的關鍵時期，他們將負責監督立法和政府事務。

勵琪表示，要感謝市長盛桃及其團隊代表摯愛的屋崙所付出的奉獻、展現的領導力和辛勤的工作。城市的領導層團結一致，致力於繼續履行為居民和企業服務的使命，並推進優先事項，建設一個乾淨、安全、住房有保障且財政可持續的城市。

對於第二區的議員席位，勵琪表示，在12月17日前提供更多消息。她說，能夠為第二區的不同選民服務，深感榮幸。在選出新的議員之前，將與一位瞭解社區需求的議員合作，確保居民和企業獲得重要的城市服務。