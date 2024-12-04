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聖荷西第17屆「與警察一起購物」 用愛心連接社區

記者龔玥╱聖荷西即時報導
警察跟孩子研究購物清單。(記者龔玥╱攝影)
警察跟孩子研究購物清單。(記者龔玥╱攝影)

第17屆年度「與警察一起購物」（Shop with a cop）活動4日在聖荷西舉辦，吸引了來自矽谷的警察和公共安全官員以及上百名兒童及其家人的參與。這一活動由矽谷警察基金會（SWACSV）主辦，希望通過特殊的假期購物體驗，為有需要的兒童和家庭帶來溫暖，同時加強社區與執法部門的聯繫。

活動從早晨的警察早餐開始，在Holiday Inn酒店熱鬧舉行。隨後，參與者前往位於Coleman大道的Target超市進行購物狂歡。警察與孩子們一同挑選禮物，並幫助他們感受到支援與關懷。這些兒童來自當地的小學，由警察部門挑選出來。對於大多數孩子來說，這次活動可能是他們為數不多的假期慶祝活動。

Target超市周圍停了不少警車，警察們三三兩兩地聚在一起，臉上洋溢著節日的喜悅。吉祥物Sharkie、史努比和它的朋友們等吸引了不少目光，參與者紛紛與他們合影互動。訓練有素的警犬在警察的陪伴下，與參與者合影留念。

活動在一陣引人注目的陣仗中拉開序幕。警察們騎著摩托車開道，引得觀眾們驚呼連連。緊接著，一輛警車緩緩駛來，車裡坐著「聖誕老人」，揮手向人群致意。當滿載孩子的大巴車抵達時，孩子們陸續下車。每人都由一位警察牽著手，列隊進入會場。圍觀的人群兩旁歡呼鼓掌，整個場景充滿了溫馨與感動。

活動特別貼心地為來自不同語言背景的孩子安排了相應語言的警察陪同，確保每個孩子都能感到被理解和尊重。孩子們還有機會牽著警犬一起走進超市，笑聲與期待充滿了整個場面。

進入超市後，孩子們拿著列滿願望的單子開啟了他們的購物之旅。有些孩子在玩具區流連忘返；一些孩子則細心地想著為家裡添置些實用的東西，關心家人的需求。孩子們在選購商品時低聲向警察問詢建議，警察們則耐心地解答，幫助他們實現願望。超市專門設立了一個合影區。孩子們和警察可以選擇聖誕裝飾品，留下洋溢著笑容的照片。

主辦單位表示，這次活動不僅是一次簡單的購物體驗，更是一場充滿關愛的互動。警察通過與孩子們的陪伴和交流，拉近了與社區的距離。孩子們則在這次特殊的假期活動中，感受到了社會的溫暖和支持。對許多孩子來說，這次購物不僅是滿足願望的過程，也是一次重新認識執法者、建立信任的寶貴機會。

伴隨著歡笑和祝福，「與警察一起購物」活動結束。孩子們懷抱著他們挑選的禮物，帶著滿滿的回憶和感動離開了現場。參與的警察表示，這樣的活動不僅讓孩子們感受到了關懷，也讓他們自身的使命感更加深刻。在寒冷的冬日，這一場景無疑為社區注入了一股暖流。

活動得到眾多執法機構的大力支持，包括聖荷西警察局（SJPD）、加州公路巡邏隊（CHO）、聖塔克拉拉縣警長局、聖塔克拉拉縣監管部門，以及多個地方警察局和消防部門。活動不僅想讓孩子們獲得短暫的快樂，更重要的是，通過積極的互動人性化地展示「徽章背後的人」，讓孩子們從新的視角理解執法者的角色。

孩子們跟警察一起購物。(記者龔玥╱攝影)
孩子們跟警察一起購物。(記者龔玥╱攝影)
人偶向鏡頭打招呼。(記者龔玥╱攝影)
人偶向鏡頭打招呼。(記者龔玥╱攝影)
摩托車開場。(記者龔玥/攝影)
摩托車開場。(記者龔玥/攝影)
警犬跟吉祥物sharkie合影。(記者龔玥╱攝影)
警犬跟吉祥物sharkie合影。(記者龔玥╱攝影)
在遊戲區流連忘返的孩子。(記者龔玥╱攝影)
在遊戲區流連忘返的孩子。(記者龔玥╱攝影)
聖誕老人在警車裡打招呼。(記者龔玥/攝影)
聖誕老人在警車裡打招呼。(記者龔玥/攝影)
合影區留下快樂合影。(記者龔玥╱攝影)
合影區留下快樂合影。(記者龔玥╱攝影)
孩子們興奮地從大巴車裡下來。(記者龔玥╱攝影)
孩子們興奮地從大巴車裡下來。(記者龔玥╱攝影)
史努比人偶跟警犬合影。(記者龔玥╱攝影)
史努比人偶跟警犬合影。(記者龔玥╱攝影)

矽谷 聖荷西 Target

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