社區發起罷免支持永久關閉海旁公路市議員殷嘉立

圍繞是否關閉海旁公路，舊金山社區意見分歧很大。（記者劉先進╱攝影）

舊金山社區活動者布德海（Vin Budhai ）和柯里亞（Richard Corriea）3日向選民登記處提交罷免 第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）的意向書。反對者認為，殷嘉立支持永久關閉海旁公路（Great Highway）。已公投 通過的K提案禁止司機和通勤者通行。該法案遭遇選區選民的強烈反對。大多數選民認為他背叛民意。

殷嘉立在公開聲明中表示，選民有權罷免他們選出的領導人。他支持K提案，是因為其能解決環境問題， 解決屬於所有人的寶貴海岸的不可避免的問題。

K提案在此次公投中獲得55%的得票率。布德海對本報表示，殷嘉立背叛選取民意，提出了關閉海旁公路的K提案。選區64%的民眾反對。「他不是選區真正領導人，代表特殊利益集團或其他團體。」

布德海說，海旁公路每天有2萬個通勤者，向北到達列治文區，向南抵達Vice Versa地區。支持關閉公路者說，關閉公路後，車輛可分流到19街和日落大道。問題是，這兩條路設計初衷並非如此。大多數司機會選擇穿過居民區，帶來交通隱患，「殷嘉立等人提出的這項糟糕透頂的立法，是為了將某些東西列入投票 。他知道城市的其他區域會投票贊成，但最終卻沒有實施計畫。沒有緩解交通的計畫，沒有建設公園的資金，這是糟糕的領導力。」

布德海表示，等金山選民登記處批准罷免意向後，他們有120天時間，收集9900個簽名，才能將罷免放入公投。12月12日，海岸委員會將在紐波特海灘舉行關於發放關閉公路許可證的聽證會。預計有很多日落區居民發郵件表達心聲。如果委員會不發放許可證，就有機會延遲關閉。

一直反對關閉海旁公路的華裔民主黨協進會主席招霞（Josephine Zhao）表示，目前仍在觀望中。希望金山公園局延遲提交給海岸線委員會的關閉公路許可證申請。若延遲關閉，以後有機會將新提案放入公投阻止罷免。

僑領林志斯說，選區如此之多的人反對關閉公路，原本希望殷嘉立能懸崖勒馬，不真正執行K提案。但目前看來，殷嘉立會一意孤行。剩餘只有兩個選項、雙管齊下。一方面啟動罷免，施加壓力。一方面，反對方在考慮發起訴訟，阻止關閉公路，阻止海岸委員會發放關閉道路的許可證。

殷嘉立表示，尊重日落區選民反對K提案的觀點。大家不會在每個問題上都達成100%的一致。但他一直希望傾聽選民的擔憂，並努力解決問題。在過去的一個月中，他已經與數百名居民交談。聽到的最響亮和最清晰的聲音是解決鄰里交通和街道安全問題的需求。他已聯繫多位領導人，希望共同解決交通流量和街道安全方面的問題。邀請每一位日落區的居民合作參與。

殷嘉立說，懇請選民考慮他代表大家所做的工作的整體情況，而不僅僅是這一個問題。選民有權罷免他們選出的領導人。「有人要求罷免我，是因為我支持將K提案交由人民民主投票。罷免不會改變K提案的結果或實施。」