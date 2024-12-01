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柏克萊加大女排 中國小將表現搶眼 李雪萌單場21次扣殺得分

記者王子涵／舊金山即時報導
李雪萌還貢獻4記發球直接得分，追平自己的記錄。（記者王子涵╱攝影）
李雪萌還貢獻4記發球直接得分，追平自己的記錄。（記者王子涵╱攝影）

柏克萊加大女子排球隊在11月30日的比賽中，成功復仇在主場戰勝了聖母大學（University of Notre Dame），以15勝17負（ACC聯盟7勝13負）的戰績為賽季收關，創下了近五年來最多的勝場。在本場比賽中，擔任主攻手的中國小將李雪萌（Maggie Li）發揮搶眼，以全場最高的21次扣殺得分領跑兩隊。

柏克萊加大女排先以15比25輸掉首局，其中出現多次接球失誤，隊員狀態慢熱。進入第二局，兩位主力攔網隊員巴爾塔羅（Gianna Bartalo）和湯姆森（Sawyer Thomsen）逆轉了球隊的頹勢，多次攔網成功幫助球隊逆轉拿下第二局。

隨後的比賽，來自中國北京的小將李雪萌狀態回暖，她招牌式的強點重扣幫助球隊連續得分。最後一局成為李雪萌的個人秀，她在這一局以0.5的進攻命中率完成了9次扣殺，帶領柏克萊女排取得領先。本場比賽，她還貢獻4記發球直接得分，追平自己的記錄。

巴爾塔羅貢獻了全場最多的17次救球，而湯姆森也有著全場最高的11次攔網得分，達成隊史中第14名達成單場攔網得分10次以上的球員。

李雪萌的身高達到6呎3，能夠勝任主攻和接應兩個位置，曾在中國國家青年隊擔任接應。因熱愛柏克萊加大的排球項目和教學環境，在2022年來到灣區入學，已經大學三年級的她在隊中擔任絕對的主力。

李雪萌在接受採訪時表示，自己的媽媽是她最好的老師，其母親也曾入選過國家隊。她熱愛團隊體育給她的歸屬感，這也是她從事排球事業的原因。

中國留學生James表示，李雪萌在場上充滿能量，她的積極感染著隊友，儘管第一節出現幾次扣球失誤，但在之後很快便調整了過來，這是一名成熟運動員具有的素質。「她一定能夠成長為中國女排未來的主力。」

比賽結束後，柏克萊加大為即將畢業的五位大四球員舉辦了特別的儀式。主教練Jen Malcom說：「我為這支球隊和每一個人感到驕傲，今年我們的關鍵詞是適應和調整』。這個賽季我們每一個人都全力以赴，並讓這段旅程成為屬於我們的故事。」

李雪萌招牌式的強點重扣幫助球隊連續得分，並最終拿下比賽。（記者王子涵╱攝影）
李雪萌招牌式的強點重扣幫助球隊連續得分，並最終拿下比賽。（記者王子涵╱攝影）
（記者王子涵/攝影）
（記者王子涵/攝影）
（記者王子涵/攝影）
（記者王子涵/攝影）

柏克萊加大 中國留學生 灣區

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