新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

BetCalifornia本月發布的最新研究稱，麥當勞取代In-N-Out Burger，成為2024年加州最受歡迎的快餐店。（記者葛歆睿╱製圖）

一項新的研究聲稱，加州 最受歡迎的快餐連鎖店是麥當勞 （McDonald's），而不是In-N-Out Burger。但民眾似乎對此結論並不買帳。

BetCalifornia本月發布的最新研究稱，麥當勞取代In-N-Out Burger，成為2024年加州最受歡迎的快餐店。

這項研究基於2023年11月7日至2024年11月7日期間，加州居民的搜尋引擎興趣，分析加州頂級快餐店受歡迎程度，其中排除了咖啡連鎖店。在測量期間，麥當勞在加州的搜尋熱度最高，得分為3分。Taco Bell、In-N-Out Burger和 Jack in the Box各得2分。

BetCalifornia就此得出結論，麥當勞是2024年加州最受歡迎的快餐連鎖店。

然而，這項研究並不令人信服，尤其是In-N-Out的忠實粉絲。

一名網友在評論中寫道：「谷歌搜尋並不能做出好吃的漢堡。」

另一位網友則表示：「麥當勞的食物已經不能吃了。而In-n-Out Burger與大多數快餐店不同，新冠疫情以來，食品品質並未受到影響。我仍然可以在In-n-Out花不到10元吃到一頓套餐，而且是真正的食物。」

不過，有網友質疑In-N-Out Burger的美味被「誇大炒作」，「幾乎沒有任何味道，而且肉餅很薄」。

而華人對連鎖快餐店可能更加挑剔。來自中國的移民Lily表示，她每次去In-N-Out Burger只會點漢堡，因為漢堡確實好吃，但薯條實在難以下嚥，飲料也很一般。麥當勞的薯條非常好吃，菜單選擇更加豐富，但中國的麥當勞更好吃，因為推出了很多本土化的食品。」

對於快餐店排名，其他機構的研究也有不一樣的結論，「世界人口評論」和Data Pandas的報告都稱，In-N-Out是2024年加州最佳快餐店。

雖然BetCalifornia分析了搜尋結果，但行業專家表示，衡量快餐店受歡迎程度的最佳方法，是追蹤幾個關鍵績效指標 (KPI)。包括銷售額、客戶流量、線上參與度、平均交易價值、庫存和菜單績效。

「富比世 」2019 年發表的一篇文章報導，In-N-Out Burger單店的銷售額估計為450萬元，幾乎是麥當勞單店銷售額260萬元的兩倍。

儘管In-N-Out Burger作為加州當地快餐品牌在很受加州人歡迎，但搜尋麥當勞的人可能更多，原因有如下幾個。

麥當勞在加州擁有更多門市。截至2024年，加州麥當勞門市數量超過1233家，而In-N-Out Burger門市數量約為276家。這意味著人們更有可能尋找附近的麥當勞，尤其是在旅行時或在沒有In-N-Out的地區。

此外，加州是全球旅遊勝地，遊客更有可能搜尋麥當勞，因為這是他們認可的品牌。而In-N-Out Burger可能在全球範圍內並不那麼出名。

在加州，In-N-Out Burger和麥當勞都很受歡迎，但方式不同。 In-N-Out Burger可能擁有更強大的粉絲基礎，而麥當勞則擁有更廣泛的影響力和認可度。