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捍衛公投法案 守護少數族裔權益

記者葛歆睿 / 聖荷西即時報導
羅伯特·伍德·約翰遜基金會臨時執行副總裁瑟夫（Avenel Joseph）表示，公投法案可以改變民眾的健康和福祉。而少數族裔和弱勢群體往往是最大的受益者。（截取自線上會議）
羅伯特·伍德·約翰遜基金會臨時執行副總裁瑟夫（Avenel Joseph）表示，公投法案可以改變民眾的健康和福祉。而少數族裔和弱勢群體往往是最大的受益者。（截取自線上會議）

近年來，企圖限制或削弱「公投法案」（Ballot Measure）過程的努力增多。為此，少數族裔媒體服務（Ethnic Media Services，EMS）與羅伯特·伍德·約翰遜基金會（Robert Wood Johnson Foundation）合作舉辦了一場線上會議，邀請專業人討論，面對如何保護這一重要制度。

公投法案被認為是直接民主的基石，它允許公民提出並投票決定法律、政策和憲法修正案，而無需依賴立法機構。這些法案讓選民在塑造管理他們的法律方面擁有直接發言權，無論是稅收政策還是社會議題。

然而，這一重要的民主工具正面臨威脅。在2023年，共有75項法案在各州立法機構提出，旨在改變規則，讓選舉法案過程對選民而言更加困難，從而影響他們在關心的議題上取得進展。截至2024年，已有103項法案攻擊選舉法案過程。

羅伯特·伍德·約翰遜基金會臨時執行副總裁瑟夫（Avenel Joseph）表示，公投法案可以改變民眾的健康和福祉。在過去五年多的時間裡，投票措施對於推動政策至關重要，例如擴大醫療補助、提高最低工資、墮胎和帶薪休假。而少數族裔和弱勢群體往往是最大的受益者。

瑟夫引述衛生事務部最近的一項研究，2014年至2023年間全國範圍內通過的投票倡議中，超過63%與健康有關。她說：「為了建立每個人，無論種族、性別、住在哪裡，都能享有良好健康的未來，我們必須保護和投資公投法案過程。」

瑟夫指出，佛羅裡達州就是一個典型的例子，儘管今年57%的選民投票支持墮胎權議案，但因為該州法律要求達到60%門檻，所以還是失敗了。在加州公投法案門檻為50%。

「過去幾年，佛州立法部門不斷努力，企圖將門檻進一步提高至67%，」瑟夫說，「這就是為什麼我們現在必須採取行動，保護公投法案過程，將其視為實現所有人健康的重要途徑。」

瑟夫，無論政治環境如何，羅伯特·伍德·約翰遜基金會都將資助和投入四項策略，以保護公投法案過，包括：支持和召集全國和各州組織，進行非遊說宣傳、動員、公共教育、司法和研究努；提高民眾對選票測量過程與健康和福祉之間聯繫的認識；探索在更多州積極擴大公投法案過程的機會；吸引和動員新的慈善合作夥伴。

公投 投票 墮胎

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