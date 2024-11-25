太浩湖滑雪季首波大雪 台裔滑雪客奔上山

太浩湖部分雪場開放，吸引遊客入山滑雪，因天氣多變上山遊客須注意行車安全。（受訪者提供）

北加州 遭遇大氣河流(atmospheric river)，低溫 與強風襲擊灣區居民，但也為太浩湖帶來今年滑雪季首波大雪。率先上山的台裔滑雪愛好者分享山上即時雪況。現場雪質濕重，雪道開放不多其中北星（Northstar ）總計108個滑雪道僅開放8道，並提醒大家，這兩日上山路況不佳，避免上山。

擁有十年滑雪經驗的台裔滑雪愛好者Wayne，主要在太浩湖的北星和柯克伍（Kirkwood）兩個滑雪場滑雪。柯克伍遲至12月6日才開放。其中已開放的滑雪場中，糖碗（Sugar Bowl）滑雪場的滑雪道在Village Portal開放6道以及Judah Portal開放17道。宛若天堂（ Heavenly ）滑雪場115個滑雪道僅開放7道。

Wayne在這波太浩湖降雪中，首波上山滑雪，並分享第一手雪況。他表示，這波新雪屬於溫度比較高的狀況下降雪，較為濕重雪質，不像日本或是其它地區低溫降雪屬於粉雪的雪質。另太浩湖滑雪場內遊客尚不多，雪道開放較少。

Wayne分，析這周雪況主要為大氣河流(atmospheric river)靠近美西影響，預計本周還將有陸續降雪機會。建議準備上山滑雪的遊客，如果要出行，最好確認輪胎的胎壓，輪胎溝槽是否足夠。車子最好為四輪驅動，並攜帶雪鏈，如攜帶雪鏈，須在家中試裝一次，並戴上一副防水的工作手套，在雪地安裝雪鍊較為安全。

他指出，在雪地行駛最理想狀態為四輪傳動車加上雪胎，或是有雪地認證過的四季胎。並要記得在通過檢查站後，善用低檔位並低速行駛直到通過下一個檢查站，可避免因不熟悉雪地路況而緊張下突然煞車導致車輛打滑。