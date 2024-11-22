秋冬螃蟹正當時 道格拉斯蟹捕撈季即將開放

加州野生動物官員日前宣布，全加州商業道格拉斯蟹季節將持續推遲。但表示若目前在捕蟹區游泳的鯨魚、遷徙出該區，捕蟹季節可能有機會於12月15日開放。(圖取自加州魚類與野生動物部門臉書)

想以道格拉斯蟹(Dungeness crab)作為聖誕節 禮物的加州 居民，今年可能會有好運氣。加州野生動物官員宣布，儘管全加州商業道格拉斯蟹季節(commercial Dungeness crab season)將持續推遲，但若目前在捕蟹區游泳的鯨魚、遷徙出該區，捕蟹季節可能有機會於12月15日開放。這將促使漁民有足夠時間，可及時在佳節期間之前，捕獲道格拉斯蟹。

「舊金山紀事報」報導，延遲相關感恩節與其他節日期間的捕蟹季節，在過去6年已成常態。主要是因為保護瀕臨絕種的大翅鯨(humpback whale)鯨種，避免牠們遭到捕魚漁具纏住，因而有時間規則、限制捕捉漁貨與蟹類。

南方與中部海岸的商業捕蟹季節，原定於11月15日在起跑；蘇諾瑪(Sonoma)與蒙多西諾縣(Mendocino County)北部地區則原定12月1日開始。但是，加州魚類與野生動物部門決定，推遲北部地區的捕撈計畫，一方面是因為有大規模賞鯨活動，以及該地區的部分螃蟹含有不安全的軟骨藻酸。

加州魚類與野生動物部門並宣布，將在12月5日重新評估安全問題，然後再決定是否可在聖誕節前開放捕蟹季節。

捕蟹季最近一次延遲，是在科學觀察人員持續在大部分道格拉斯蟹捕撈區、看到大量大翅鯨與藍鯨之後。今年，當局還發現數隻鯨魚被加州道格拉斯蟹漁具纏繞，其中包括在10月與9月發現的3隻大翅鯨。

不過，根據一個工作小組報告，一些帶有聲音標籤的鯨魚，近期開始季節性遷徙到墨西哥 、Baja California等地點的繁殖地，這意味著其他鯨魚很快就會仿效。工作小組便針對螃蟹季節時間，向魚類與野生動物部門提出建議。

工作小組聲明指出，延遲捕蟹季將促使鯨魚能持遷徙到冬季繁殖地點，並遠離捕獲漁場，從而降低被漁具糾纏的風險。