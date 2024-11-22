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舊金山華裔加密貨幣大亨 620萬元購得一根香蕉

編譯林思牧／即時報導
孫宇晨(Justin Sun)以620萬元標得的香蕉 (美聯社)
孫宇晨(Justin Sun)以620萬元標得的香蕉 (美聯社)

舊金山華裔加密貨幣大亨斥資 620 萬美元，買下用膠帶黏貼在牆壁上的香蕉藝術作品，他說他打算吃掉這根香蕉。聽到這個消息的人，免不了要問：2019年貼在牆上的香蕉，到今天真的還能吃嗎？

舊金山紀事報與許多主流媒體，都報導了這個令人驚訝的消息，20日當天在紐約市蘇士比拍賣會（Sotheby's auction）上，竟然有七個人不斷加價競標，拍賣的半途中，拍賣師巴克(Oliver Barker)開玩笑說：「我從來沒想過我會說出一根香蕉要500萬美元。」

這根香蕉最後是被舊金山華裔加密貨幣公司TRON創辦人孫宇晨(Justin Sun)以620萬元標得。當然，他是用加密貨幣來支付。

孫宇晨隨即在社交媒體X上宣布這個消息，他說：「我很榮幸成為這件標誌性作品的擁有者，並期待它為世界各地的藝術愛好者激發更多的靈感和影響。」義大利搞笑藝術家莫里濟歐卡特蘭(Maurizio Cattelan)是在2019年創出這件他命名為「喜劇演員」(Comedian) 的藝術作品。

孫宇晨出生於1990年，擁有北京大學歷史學士、賓州大學東亞研究碩士。他不僅是加密貨幣大亨，也是多項創新技術背後的重要推手。2017年他創辦了TRON，同時也推出了TRX加密貨幣並發行，2018年以1.4億美元收購BitTorrent公司，後來將公司改名為Rainberry，並推出BTT加密貨幣。他也是加密貨幣交易所Poloniex和HTX（原Huobi）關鍵人物，是舊金山「幣圈風雲人物」。

由孫宇晨購得這件藝術品，而且用虛擬貨幣支付，應該可說該作品是「適得其所」，因為虛擬貨幣和這件藝術品，都是一般人難於接受的概念。譬如拍賣會上的那根香蕉，不是2019年原創時的那根香蕉，而且香蕉本身並不重要，重要的是跟著作品而來的真品證明書（certificate of authenticity）和「裝設指示書（installation instructions）」，讓買下的人可以在當香蕉腐爛或自己高興時，就可另外更換一根香蕉。

孫宇晨是在香港遠距參加這場拍賣會，他公開說幾天內會親自吃掉這根香蕉，親身主使這個獨一無二的藝術體驗，表彰它在藝術史及流行文化（popular culture）上的地位。媒體有許多文化專家則表示，這件拍賣的成果固然令人留下深刻印象，但跟那根香蕉一起名垂青史的，就是花數百萬重金買下這件奇葩藝術品的孫宇晨。

虛擬貨幣 拍賣 舊金山

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