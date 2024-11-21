屋崙市議長勵琪逆轉險勝 成為阿縣第五區議員

參選阿拉米達縣第五區議員、轄區為華埠的屋崙市議長勵琪，得票逆轉對手，從落後近4000票，到反超415張，驚險當選。（記者劉先進╱攝影）

21日的最新選舉結果顯示，參選阿拉米達縣第五區議員、轄區為華埠 的屋崙 市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）得票逆轉對手，從落後近4000票，到反超415張，驚險當選。由於屋崙亞裔市長盛桃（Sheng Thao）被罷免 ，勵琪將擔任代市長職位，到明年宣誓成為縣議員為止。

在上周的開票結果中，現任屋崙市議長勵琪和艾姆瑞維爾市議員鮑特斯（John Bauters）分別獲4萬8799票和5萬2651票。勵琪當時落後3852張選票。但最近的開票結果顯示，勵琪得票增加到7萬1136張，鮑特斯得票7萬721張，勵琪得票反超對手415張，成功當選。

勵琪在競選官網上發表勝選感言說，一年前，她響應社區倡導者和勞工領袖的召喚參選，為阿拉米達的每個家庭創造一個公平、繁榮和健康的未來。「今天，很顯然第五區的選民，已經選擇我作為縣議會議員。我將堅定不移地致力於擴大可負擔房屋，有效解決遊民問題，提供便捷的醫療保健、良好的就業機會和安全的社區，讓社區為每一位居民服務。在這一重要時刻，我很高興並謙卑地加入阿縣首個女性占多數的縣議會。讓我們開始工作吧。」

勵琪履歷豐富，稱自己是菲律賓移民的女兒、性侵犯倖存者和職業母親。數十年來，她成功地組織華埠制衣工人，建立學生反血汗工廠運動，並為東灣最弱勢的居民宣導公平的薪酬和工作條件。 曾任工作家庭合作組織（Partnership for Working Families）和東灣可持續經濟聯盟（East Bay Alliance for a Sustainable Economy）執行主任。

因為犯罪率一度飆升，屋崙錯過申請加州打擊零售盜竊撥款，且上任後快速解僱前警長阿姆斯壯，導致屋崙不少人反對盛桃。11月的選舉中，選民公投成功罷免她。考慮到阿縣選民登記處需要認證投票結果，花費一定時間，預計要等到12月中旬，盛桃才會正式離職。根據規定，身為市議長的勵琪，將接替臨時市長。由於她當選縣議員，並將在明年1月任職。到時再由屋崙副市長接任市議長，並成為下一任代市長，直至特別選舉。

盛桃卸任後120天內必須舉行特別選舉，最遲明年4月舉行。當選者只任職兩年，完成盛桃剩餘任期。2026年，屋崙將再進行一次市長選舉。也就是說，從11月罷免選舉結果確認，到明年4月，五個月內，屋崙將交替更換四位市長。