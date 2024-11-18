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Trader Joe's「神秘包」2024年回歸 限定版轉賣翻倍價

記者孫愛薇╱聖荷西即時報導
如抽中稀少的環保購物袋款式，可販售到25美元。（記者孫愛薇╱攝影）
如抽中稀少的環保購物袋款式，可販售到25美元。（記者孫愛薇╱攝影）

2024年Trader Joe's「神秘包」再度回到架上。「神秘包」歷年來一直是Trader Joe's粉絲心中年度搶購聖品。在歷經疫情間因為原物料問題停賣，2023年回復販售。2024年不負眾望，再度在11月開始在門市架上能尋找到。由於在網路平台上的轉售價至少翻三到四倍，每每上架就銷售一空。店家更祭出限購規則，每家門市規定不同，至少為一人限購三到五件，避免出現大量採買的轉賣戶。

原價僅2.99元一袋的Trader Joe's「神秘包」，內有三件隨機出現的Trader Joe's環保購物袋。由於Trader Joe's的購物袋在每一州販售的款式不同，依照該州的風土民情或是知名景點設計，想要湊齊每一州的Trader Joe's購物袋，除了親自到訪該州採買該州的購物袋外，就是趁著一年一度的「神秘包」販售時間，不僅可以抽中不同州的款式，還有神秘包才出現的限定款購物袋。

神祕袋颳起旋風，不少消費者追著有上架的門市聞風而至，門市多將神祕包與其他購物袋一起放置販售，在網路轉售平台上，一個神祕包已喊價超過15元，轉手翻5倍價。有著Trader Joe's玉米罐頭等產品組成的城市夜景風「Nocturne」以及黃色玉米罐頭等稀少購物袋款式，單個稀少款購物袋轉售價則上看25元以上。

一個神祕包內有隨機出現的環保購物袋。（記者孫愛薇╱攝影）
一個神祕包內有隨機出現的環保購物袋。（記者孫愛薇╱攝影）
Trader Joe's「神秘包」回歸門市，限量又限購。（記者孫愛薇╱攝影）
Trader Joe's「神秘包」回歸門市，限量又限購。（記者孫愛薇╱攝影）

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