我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森買下馬連縣910萬元豪宅 將在首府和灣區兩地往返

APEC合照 拜登「被公然羞辱」退居角落 習近平站C位

紐森買下馬連縣910萬元豪宅 將在首府和灣區兩地往返

編譯廖宜怡／即時報導
消息指出紐森買下馬連縣一處住宅，未來將往返於沙加緬度與馬連縣之間。圖為紐森一家人在紐森2023年第二任期就職典禮上的合影。（美聯社）
消息指出紐森買下馬連縣一處住宅，未來將往返於沙加緬度與馬連縣之間。圖為紐森一家人在紐森2023年第二任期就職典禮上的合影。（美聯社）

消息人士透露，加州州長紐森（Gavin Newsom）即將搬進馬連縣一處住宅，這處住宅14日剛以910萬元的價格賣出。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，這棟位於馬連縣縣轄區肯特菲爾德（Kentfield）的住宅擁有六間臥房、五間半浴室、大片落地窗、游泳池和按摩浴池，室內總面積為5609平方呎，物業總面積近1畝。據了解，這棟住宅的成交價比定價高出7%，已經在灣區上市房屋數據庫BAREIS MLS中被確認。

州長辦公室拒絕證實紐森是否買下這處住宅，只表示「州長一家人會繼續在沙加緬度和馬連縣兩地間往返」。今年6月，有報導指出，紐森的四名子女已從沙加緬度搬回馬連縣，本學期已轉學到馬連縣學校。

新聞網站「舊金山標準」（San Francisco Standard）指出，紐森是透過一家有限公司買下這處住宅，基於安全考量，住宅地址未被顯示。根據紀錄，這處住宅的前屋主是凱悅飯店集團（Hyatt Hotels）繼承人普利茲克（Daniel Pritzker）。

「舊金山標準」表示，紐森2011年也曾在肯特菲爾德以220萬元買下一處住宅，但已於2021年5月以590萬元賣出。

肯特菲爾德屋主協會會長雷伊（Jeff Leh）稱，他不清楚這筆交易，但表示紐森在這個名人眾多的社區裡會受到歡迎。他說：「我相信他（紐森）應該很快就能融入。我們這裡有很多名人，但我不會透露他們是誰。」

不過，並非所有肯特菲爾德居民都像雷伊一樣，對紐森即將搬入感到興奮。當被告知紐森即將成為其新鄰居時，居民柯拉迪（Christie Colladay）的反應是：「真倒楣！」

柯拉迪說：「我不喜歡他，我認為他對加州的疫情和遊民問題處理得不好。我不會給他臉色看，但他不會從我這裡得到任何好處。」

根據馬連縣估值官辦公室（assessor's office）公布的最新數據，馬連縣9月的中位數房價為176萬元，比上一季高出17%，也比去年同期高出7%。

「舊金山標準」指出，紐森妻子珍妮佛（Jennifer Siebel-Newsom）曾就讀馬連縣另一個富裕城市羅斯（Ross）的布蘭森學校（Branson School），這所學校曾被紐約時報稱為「權貴中的權貴中的權貴」（enclave within an enclave within an enclave）就讀的學校。

紐森 舊金山 加州

上一則

Target瑪莎百貨聯名聖誕禮盒上架 重現迷你聖誕歐洲小鎮

下一則

陳小焱當選金山11區市議員 創中國大陸第一代移民歷史

延伸閱讀

杭廷頓灘市要查選民身分 橙縣法院裁定合法摃上州府

杭廷頓灘市要查選民身分 橙縣法院裁定合法摃上州府
家戶用電補助 每戶最高8000元

家戶用電補助 每戶最高8000元
紐森被認篤定參選2028年總統 能否出線未知

紐森被認篤定參選2028年總統 能否出線未知
因應川普2.0 紐森至華府求助拜登政府

因應川普2.0 紐森至華府求助拜登政府
應對川普 州府做好法律戰準備

應對川普 州府做好法律戰準備

熱門新聞

申請福利最快的方法是通過 EDD的線上服務平台myedd.edd.ca.gov。民眾也可透過電話或郵件提交申請。（取自EDD官網）

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

2024-11-14 19:45
EDD中文普通話發言人江玲慧表示，領取失業金的申請者，必須在積極找工作。（受訪者提供）

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

2024-11-15 01:20
愛達荷州的子午線市(Meridian)充滿了小鎮風情。 (谷歌地圖)

舊金山灣區退休夫婦 遷到低成本這州小城定居

2024-11-12 13:12
嬰兒的母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

怒摔搧臉摀嘴 灣區華人月嫂涉虐嬰逃回中國 介紹人竟是她

2024-11-16 01:19
前阿縣縣警威廉姆斯因謀殺都布林越南裔夫婦、57歲的貝尼森和42歲的瑪麗亞被判有罪，被判處50年監禁或終身監禁。（取自縣警官網）

連開6槍…加州警行刑式槍殺亞裔情人夫婦 判終身監禁

2024-11-15 18:57
加州向右轉了，加州最藍的縣舊金山也不例外。(本報檔案照)

紀事報：加州今年選舉向右轉 舊金山也不例外

2024-11-11 01:20

超人氣

更多 >
薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」

薄瓜瓜妻許惠瑜 從小美到大 父兄皆寵「小魔女」
薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄

薄瓜瓜當台女婿／舊愛也是紅三代 父薄熙來迄今關在秦城監獄
華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命

華州17歲少女拒絕包辦婚姻 父母策畫「榮譽殺人」取她命
失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見

失散近百年 87歲美籍婦找到中國親人後代 相約明年見
美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕

美防長人選陷爭議又被爆涉性侵 傳川普陣營錯愕