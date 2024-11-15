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舊金山維斯塔西翁谷 投給川普比率全市最高

編譯林思牧／即時報導
地圖最下方紅點圈出的區域，就是維斯塔西翁谷 (Visitaciion Valley) (谷歌地圖)
地圖最下方紅點圈出的區域，就是維斯塔西翁谷 (Visitaciion Valley) (谷歌地圖)

舊金山可能是全國最藍的地方，但在這次總統大選中有一個投票區有相當大比率的票是投給川普，舊金山紀事報向一些選民徵求原因，從回答上大致可以看出民心的趨向。

舊金山紀事報報導，維斯塔西翁谷（Visitaciion Valley）位於舊金山市的東南角，是一個經常被遺忘的寧靜街區，與舊金山其他許多地方的喧囂相比，似乎是另一個世界。但該社區在11月初的總統選舉中留下了深刻的印記：在維斯塔西翁谷（主要是亞裔工作階級居住的社區），選擇川普的選民比舊金山任何其他社區都多。

雖然舊金山整體對賀錦麗的支持率非常高—81%，而川普只得到15%，但川普在維斯塔西翁谷、Excelsior 和Silver Terrace 等亞裔工作階級聚居區域的表現最好。這也反映了川普在美國其他地方類似人群中所取得的成果。儘管院子或窗戶上沒有競選標語牌，川普在維斯塔西翁谷的每個投票區都取得了勝利。

在麥克拉倫公園（McLaren Park）旁的一個投票區，他的選票比例從 2020 年的 26% 上升到本次的 41%，是全市最高的。金銀島（Treasure Island）的變化是所有社區中幅度最大的，從 2020 年的 13% 上升到今年的 23%。

共和黨舊金山分會主席丹尼斯（John Dennis）指出，他在2019年接下主席時，舊金山選民的共和黨員比例是6.4%，現在已上升到7.6%，雖然仍是極少數，但有進步。他認為市民現在比較傾向共和黨，主要是對民主黨掌權者放任犯罪、毒品、遊民的施政感到灰心，而對川普的民粹信息（populist message）產生共鳴。

蘇薩（Kevin Souza）投票給賀錦麗，他覺得她是「兩害相權取其輕」的選項，但他對許多鄰居支持川普並不感到驚訝。蘇薩認為賀錦麗表現得不錯，但她的行銷訊息並沒有得到選民的共鳴，另外，作為有色人種的女人，美國還沒有準備好接受非裔亞裔混血的女總統。

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