舊金山捷運站發生殺人事件 公園又有狗因攻擊被槍擊斃

舊金山市中心治安事件後道路封鎖，造成擁堵。（記者李怡/攝影）

舊金山 近日發生兩起暴力事件，引發市民關注。舊金山金融區捷運站Embarcadero BART站外13日清晨出現一起致命刺殺身亡案件，目前警方仍在調查中；另外，15日又發生Fillmore區遊樂場狗襲擊路人事件，警方到場後當場擊斃其中一隻最具攻擊性的狗。兩起事件都發生得很突然，目前皆在調查中。

兩場暴力襲擊發生的時間距離僅相隔兩天。13日清晨5時49分，警方接到報告稱在Market街和Main街附近，有一名男子在Embarcadero BART車站入口外被刺傷。救援人員趕到現場，但最終未能挽救男子的生命，並當場宣布死亡。

刺傷事件讓BART不得不暫時關閉Embarcadero車站，警方展開調查，導致早高峰期間BART和Muni的交通服務出現了延誤，並封鎖了Market街的一段區域。

目前舊金山警方正在搜尋嫌犯，描述顯示此人是一名高個子非裔男子，手拿一個公事包。舊金山警察局的兇殺案組負責調查此案，但目前尚未透露更多有關嫌疑人或作案動機的細節。

這起殺人事件讓市中心的上班族感到震驚。John Jones是從Embarcadero車站出來的通勤者之一，他表示自己一開始還以為是一起普通的交通事故，沒想到在Market街的正中央會發生如此暴力事件，這讓我們這些上班族上下班的路上很不安。

針對這起事件，新當選的舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）也在其X平台（原Twitter）上發表了聲明寫道，每位居民和遊客都應該感到安全，無論是乘坐公共交通還是步行在街頭。公共安全是我上任後的首要任務，讓舊金山成為一個繁榮的城市。

另一起則是狗襲擊事件。15日上午11時左右警方接到報案，稱在Ellis街和Fillmore街附近的Raymond Kimbell遊樂場有幾隻狗襲擊一名路人，警員趕到現場後，情況一度失控，最終警方不得不開槍擊斃其中一隻攻擊性最強的狗。這場驚魂未定的襲擊一度影響了附近的Rosa Parks小學，不過學區 表示學校很快恢復正常教學，在中午12時10分左右恢復。

目前警方尚未公布受害者具體情況，參與襲擊的狗的數量和品種也還在調查中。警方還沒有確定是否會對狗主人提出指控，也不清楚之前是否有關於這幾隻狗的舉報記錄。