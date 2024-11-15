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連開6槍…加州警行刑式槍殺亞裔情人夫婦 判終身監禁

記者劉先進／屋崙即時報導
前阿縣縣警威廉姆斯因謀殺都布林越南裔夫婦、57歲的貝尼森和42歲的瑪麗亞被判有罪，被判處50年監禁或終身監禁。（取自縣警官網）
前阿縣縣警威廉姆斯因謀殺都布林越南裔夫婦、57歲的貝尼森和42歲的瑪麗亞被判有罪，被判處50年監禁或終身監禁。（取自縣警官網）

阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）本周表示，前縣警威廉姆斯（Devin Williams）因謀殺都布林越南裔夫婦、57歲的貝尼森（Benison Tran）和42歲的瑪麗亞（Maria Tran），被判處50年監禁至終身監禁。威廉姆斯一度和瑪麗亞是情人關係，開槍謀殺時，對準受害者頭部，被稱為「行刑式」謀殺。受害者致電911時，警方曾聽到六聲槍響。

根據威廉姆斯父親的證詞，瑪麗亞在與貝尼森合法結婚期間與威廉姆斯發生戀情。舊金山紀事報等媒體報導說，威廉姆斯和瑪麗亞自2022年2月起開始戀愛，兩人是在聖利安住的喬治精神病醫院認識的。瑪麗亞在那兒擔任護士，威廉姆斯被派往該醫院負責監督接受治療的囚犯。儘管兩人正在交往，但瑪麗亞仍與丈夫貝尼森住在一起。

根據副地區檢察官麥加維（Ted McGarvey）在法庭上出示的記錄，9月7日，威廉姆斯和瑪麗亞因短訊發生爭執，威廉姆斯說：「我快要爆炸了。」瑪麗亞發給他的最後一條短訊是：「別打擾我的家人。」當天晚上，威廉姆斯在聖他麗塔監獄（Santa Rita Jail）加班結束後，來到瑪麗亞家，徘徊約20分鐘，走了進去。檢察官說，那天是夏末的一個炎熱夜晚，所以門是敞開的。

威廉姆斯隨後在樓上的臥室與瑪麗亞對峙，導致她的丈夫貝尼森報警，稱有持槍闖入者。幾秒鐘後，威廉姆斯開槍擊中貝尼森，後者從樓梯上摔下。威廉姆斯又補了一槍。檢察官稱，威廉姆斯隨後又從背後和頭部開槍打中瑪麗亞，從前門逃走。現場聽到六聲槍響。當警方到達現場時，他們在樓梯底部發現這對夫婦的屍體，而夫婦的14歲兒子站在樓梯頂部。

威廉姆斯在2022年對謀殺指控表示不認罪。在審判期間，威廉姆斯的律師主張將其定為故意殺人罪，並辯稱這起槍擊案屬於激情犯罪。但檢察官麥加維認為，這起犯罪是出於嫉妒而精心策劃、冷血且處決式的謀殺，這一論點似乎說服陪審團。

審判中，麥加維和辯護律師道爾頓（Matt Dalton）就威廉姆斯對瑪麗亞婚姻狀況的瞭解給出不同的描述。麥加維說，威廉姆斯知道瑪麗亞與分居的丈夫住在一起，但對此充滿嫉妒，這促使他策畫並實施謀殺案。道爾頓說，瑪麗亞對威廉姆斯撒了謊，告訴他她已與貝尼森離婚，後來又分居。道爾頓說，威廉姆斯當晚進入受害者家時第一次得知真相，這一發現促使他扣動扳機。

官善貞表示，雖然這一判決為Tran一家提供了某種程度的正義，但對於緩解這一致命家庭暴力行為的悲痛和持久影響卻無濟於事。

除了服刑之外，威廉姆斯還被勒令支付罰款和賠償金，其中包括1萬2818元的受害者喪葬費。

此案備受矚目。引發了阿拉米達縣警部門的審計，並發現47名警員在2016年至2022年的招聘過程中未能通過心理測試。縣警不願透露威廉姆斯在被錄用前是否通過測試。

前阿縣縣警威廉姆斯（如圖）因謀殺都布林越南裔夫婦、57歲的貝尼森和42歲的瑪麗亞...
前阿縣縣警威廉姆斯（如圖）因謀殺都布林越南裔夫婦、57歲的貝尼森和42歲的瑪麗亞被判有罪，被判處50年監禁或終身監禁。（縣警供圖）

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