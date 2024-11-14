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「最好留在這」柯瑞怒噴湯普森的這句垃圾話 火了

記者劉先進╱舊金山即時報導
柯瑞投中關鍵球，做出晚安慶祝動作，還對湯普森狂噴垃圾話。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞投中關鍵球，做出晚安慶祝動作，還對湯普森狂噴垃圾話。（記者劉先進╱攝影）

金州勇士舊將、四冠功臣湯普森（Klay Thompson）回歸大通中心的比賽，既有滿滿的溫情回憶，也有昔日好友柯瑞 (Stephen Curry)的垃圾話。柯瑞投進關鍵三分後，不僅做出經典的晚安慶祝動作（Night Night），還指著球衣，對球迷和湯普森大喊，「你最好留在這裡。」（You better stay here）。

湯普森2022年隨隊奪得第四冠，在勇士隊史的地位自不待言。球隊在2023年拿出兩年4800萬的續約合同，但湯普森認為自己價值更高，當即拒絕。不過，他在上賽季打出糟糕表現，場均17.9分，命中率為生涯最低。附加賽10投0中，是掙扎投籃的註腳，也是勇士敗北國王的原因之一。夏季他選擇加盟達拉斯獨行俠。

12日的比賽，也是他首次作為對手，回歸灣區大通中心。球隊禮遇有加。現場近2萬球迷，人手一個湯普森奪冠時穿的船長帽。當湯普森在開賽三小時前進入球館時，400名勇士員工頭戴船長帽，在走廊上列隊熱烈歡迎，讓湯普森措手不及。

勇士本打算在開球前讓柯瑞講話，感謝湯普森對球隊的貢獻，但湯普森和柯瑞短訊後決定，將關注力放在比賽上，取消講話。賽前介紹客隊球員環節，播放致敬湯普森視頻，他也在萬眾高呼中出場。為了避免太過情緒化，格林甚至提前看了視頻。湯普森在賽後也表示，「我已做好準備，不想哭。」

湯普森和柯瑞比賽中的互動頗為有趣。兩人多次攻防對位。湯普森首次拿球，就背打柯瑞，造成後者犯規。他本場拿到賽季最高的22分，三分球12中6，投中第一個三分，還模仿柯瑞抖肩的慶祝動作。有一次連續命中三分後，湯普森在柯瑞面前做出望遠鏡的手勢，表明自己準星好。柯瑞則搖頭示意。湯普森賽後說，非常感謝球迷，船長帽意義非凡，「因為我是一個充滿激情的『船夫』。在人群中看到很多熟悉的面孔，這是一種溫暖的感覺。」

柯瑞在最後3分10秒砍下12分，包括28.5秒時的後撤步三分。得分後，柯瑞做出晚安慶祝動作，指著球衣對球迷大喊，「你最好留在這裡。」格林說，「每次都這樣。」（Every time）

柯瑞說，比賽一直打到最後一刻，這絕對是特別的回憶，「讓我們回想起湯普森在這裡的13 年、四次冠軍和取得的一切成就。然後翻開新的一頁，來到如今的位置。」

湯普森首次進攻就是面對柯瑞防守。（記者劉先進╱攝影）
湯普森首次進攻就是面對柯瑞防守。（記者劉先進╱攝影）
賽前介紹客隊球員環節，湯普森在萬眾歡呼中登場。（記者劉先進╱攝影）
賽前介紹客隊球員環節，湯普森在萬眾歡呼中登場。（記者劉先進╱攝影）
柯瑞投中關鍵球，做出晚安慶祝動作，還對湯普森狂噴垃圾話。（記者劉先進／攝影）
柯瑞投中關鍵球，做出晚安慶祝動作，還對湯普森狂噴垃圾話。（記者劉先進／攝影）
湯普森賽前投籃。（記者劉先進╱攝影）
湯普森賽前投籃。（記者劉先進╱攝影）

柯瑞 勇士 灣區

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