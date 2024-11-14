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每周工作80小時、不支薪 政府效率部徵才條件惹議

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

記者劉先進╱舊金山即時報導
申請福利最快的方法是通過 EDD的線上服務平台myedd.edd.ca.gov。民眾也可透過電話或郵件提交申請。（取自EDD官網）
申請福利最快的方法是通過 EDD的線上服務平台myedd.edd.ca.gov。民眾也可透過電話或郵件提交申請。（取自EDD官網）

加州就業發展廳（EDD）中文普通話發言人江玲慧（Echo Lau）表示，領取失業金的申請者，必須要在積極找工作。和工作人員溝通時，注意措辭。有南加華女領取失業救濟金，致電中文服務熱線，聊天到火熱，無意中說了一句，「上周末去了賭城拉斯維加斯」。沒想到導致歧義，讓工作人員認為她去旅行，取消其失業金領取資格。「她本意是到賭城餐廳找工作。她當時唯一的辦法就是上訴，到法官面前，用證據證明。」

EDD的介紹說，該部門提供多種服務來支持加州勞動力，包括失業救濟金、殘障保險、帶薪家事假和職業培訓等。失業救濟金（UI，以下簡稱失業金）在失業或因非自身原因而減少工時時，提供臨時的部分收入替代。根據申請者在基準期內的最高季度收入，救濟金每周支付40至450元。這些金額由雇主支付，最多可以獲得26周的救助。要符合資格，個人必須因非自身原因失去工作，在基準期內滿足某些工資要求，同時積極尋找新工作。

江玲慧表示，上網申請失業金，通常兩周內能拿到通知。但即使申請者索賠個案成立，也需每兩周重新認證一次。認證的方法包括，電話、上網和手寫填表，最鼓勵網絡認證。每次認證需申請者回答六個問題，每次答案一樣，才能符合要求。「一些華人不清楚每兩周認證的規定，一直等著EDD發錢，若一個月後才去報告問題，索賠個案會被停掉。也不能再進行認證，要重新申請。」

她提醒，華人朋友若在認證中有語言問題，可現場到加州就業中心(America's Job Center of California)請求提供翻譯服務。若申請者在領取失業金期間，在打零工兼職，也要申報正確的金額。EDD會根據一定演算法，扣除相應的失業金。

江玲慧說，EDD規定，失業金領取者須尋找工作，在21天內登入CalJOBS網站，放上簡歷。此前有洛杉磯華女遭電腦隨機抽查，發現沒有登錄和上傳簡歷，被取消領取資格。每兩周收到通知要求還錢並罰款。經上訴才成功。

江玲慧記得，另一位在餐廳工作的南加華女失業，拿到失業金。後來致電EDD中文服務熱線，聊起天，無意中說了一句，上周末去了拉斯維加斯。被工作人員認定去旅行，不符合要求，停掉其失業金領取資格。華女後來到加州就業服務中心反映問題，一路哭泣。她解釋說，當時的意思是去拉斯維加斯面試找餐廳工作，但沒有說清楚。她唯一的辦法就是上訴，到法官面前，拿出證據證明是去找工作，而非旅遊。「熱線工作人員不是和你聊天的，會隨時審查你是否有資格領取。」

申請福利最快的方法是通過EDD的線上服務平台myedd.edd.ca.gov。民眾也可透過電話或郵件提交申請。申請時也可致電廣東話熱線 (800) 547-3506 或普通話熱線 (866) 303-0706，或郵寄表格DE 1101i。申請殘障保險（DI），可使用表格DE 2501，並在開始日期的49天內提交。申請帶薪家事假（PFL），可使用表格DE 2501F，並在預計開始日期的41天內提交，然後郵寄至網站上提供的EDD地址。

EDD中文普通話發言人江玲慧表示，領取失業金的申請者，必須在積極找工作。（受訪者...
EDD中文普通話發言人江玲慧表示，領取失業金的申請者，必須在積極找工作。（受訪者提供）

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