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掌握中文語法與寫作 迪安薩社區學院冬季班招生

記者江碩涵／庫比蒂諾即時報導
庫比蒂諾市迪安薩社區學院（De Anza College）冬季班開始招生註冊，是進修自己的好機會，此為學校示意圖，並非該校。(美聯社)
庫比蒂諾市迪安薩社區學院（De Anza College）冬季班開始招生註冊，是進修自己的好機會，此為學校示意圖，並非該校。(美聯社)

庫比蒂諾市迪安薩社區學院（De Anza College）冬季班開始招生註冊，中文系將開「掌握中文語法與寫作課程」，由教師陳姮良授課，若民眾對於想要深入學習語法並提升中文寫作技能，可把握時間註冊報名。官網：www.deanza.edu

迪安薩社區學院這次特別開設的冬季MAND 52課程專注於「深入學習語法並提升中文寫作技能」，陳姮良將帶領學生超越基礎、深入探索中文的高級語法、寫作技巧和表達能力。無論是想提高語言熟練度、增強寫作技能，或對語言結構的細微之處感興趣，MAND 52都為你提供一個充滿互動的網路線上學習環境。

此課程是網路授課，晚間上課，有利於白天需要工作或遠距離、不住在學校附近的人學習，MAND 52.01Z 中文語法與寫作上課時間為每周二晚間6時30分至8時45分，用Zoom網路上課。此外課程有靈活的自學時間，便於額外練習與複習。

迪安薩社區學院中文系主任劉華馥表示，歡迎對中英翻譯有興趣的民眾註冊上課，學成後即可獲得學校核發的證書。她表示，目前在校生來自不同族裔，多數是社會人士來在職進修，是精進自己語文能力的最佳利器。如有任何的問題，可電郵聯繫，信箱：[email protected]

迪安薩社區學院2025年冬季班資訊

課程：MAND 52.01Z中文語法與寫作

時間：2025年1月初到3月底，每周二晚間6時30分至 8時45分

地點：Zoom線上授課，自學時間待定

資訊：De Anza學院官網： www.deanza.edu

庫比蒂諾市迪安薩社區學院冬季班開始招生註冊，中文系將開「掌握中文語法與寫作課程」...
庫比蒂諾市迪安薩社區學院冬季班開始招生註冊，中文系將開「掌握中文語法與寫作課程」，由教師陳姮良授課。（受訪者提供）

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