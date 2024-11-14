我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄熙來之子薄瓜瓜定親台灣許家 低調抵台驚動國安

每周工作80小時、不支薪 政府效率部徵才條件惹議

第三屆全球三民主義大同盟大會 120多人參與

【本報訊】
第三屆全球三民主義大同盟大會暨第35屆北美洲三民主義大同盟年會11月2日網路舉行，120多人參加。（主辦單位提供）
第三屆全球三民主義大同盟大會暨第35屆北美洲三民主義大同盟年會11月2日網路舉行，120多人參加。（主辦單位提供）

第三屆全球三民主義大同盟大會暨第35屆北美洲三民主義大同盟年會11月2日網路舉行，會議由舊金山分盟主辦。灣區主持人吳文一主持，大同盟舊金山分盟理事長寇惠風擔任大會主席。

大同盟年會在網路由唱國歌拉開序幕，接著螢幕上出現國旗及國父遺像，在視訊上各分盟會員分別向國旗及國父遺像行三鞠躬禮。寇惠風恭讀國父遺囑後唱國父紀年歌。在國父誕辰即將到來之際，與會人士唱紀念歌紀念國父，感念他為國家民族半生奔走，領導革命的辛勞，及首創三民主義，為求中華民族能享有自由平等的權利。

寇惠風致詞表示，大家都因認同三民主義才會聚在一起，願大家共同努力推廣孫文學說，他也感謝舊金山的盟友籌備會議的辛勞，感謝總盟的支持及顧問陳惠青的大力襄助。

總盟理事長林定芃博士致詞，他著作21世紀三民主義新書，並大力推動三民主義教科書，建議培養三民主義的種子教師，向年輕人灌輸三民主義的思想。他認為三民主義是重建中華民國走向康莊富強的指針，更希望以三民主義統一中國。

當日在線上的貴賓雲集，有立法委員陳以信，僑聯總會理事長童惠珍、救國團主任葛永光、前陸委會副主委黃介正教授、國民黨海外部副主任鍾維君、前僑務委員于愛珍、中評委葉雲河、全美台聯會長黃秀梅、各分盟理事長等。

大會並請到了張亞中校長、前監察委員仉桂美、前行政院主計長韋伯韜做專題演講。各分盟包括 華府、加東、芝加哥、休士頓、洛杉磯、西雅圖、舊金山皆在線上報告現況。

會議進行四個多鐘頭，全體與會人員皆堅定弘揚三民主義與促進兩岸和平的信念。大會在互道珍重中，圓滿結束。

此次會議有120多人上線，雲端技術由秘書長王婉君，財務長曾麗香，IT大臣奚藻勳三人負責。

中國國民黨駐美代表秦日新，支持林定芃理念。他認為，國父的建國方略及建國大綱融合了東西方的思想對國家未來的發展必有助益，他鼓勵各位盟友繼續努力，將國父思想發揚光大。

立法委員洪孟凱說三民主義是我們的核心價值，擁有價值，才能繼續前進。他說，讓青天白日滿地紅的國旗在世界各地飄揚是我們的責任，秉持三民主義的精神，才能真正實現民主。

立法院長韓國瑜特別送來錄影問候大家，並祝賀大會圓滿成功。

立法委員羅智強特別送來錄影致詞，他說，113年前 國父孫中山先生創立了亞洲第一個民主共和國，基於對自由、平等、博愛等普世價值信念，要打造一個民有、民治、民享的共和國。一個世紀以來，在海內外同胞共同努力之下，中華民國一步步實現了這些理想。他並鼓勵大同盟全體會員努力弘揚三民主義，發揚中華文化，致力兩岸和平。

舊金山 中華民國 國民黨

上一則

北加州慈濟腎友會11/17舉辦感恩節聚會

下一則

掌握中文語法與寫作 迪安薩社區學院冬季班招生

延伸閱讀

侵犯SFO商標權 聯邦法官裁決屋崙機場禁用新名稱

侵犯SFO商標權 聯邦法官裁決屋崙機場禁用新名稱
金山6公投闖關 涵蓋住房、教育、交通等多個領域

金山6公投闖關 涵蓋住房、教育、交通等多個領域
見證AI助力跳水 全紅嬋站台百度世界大會

見證AI助力跳水 全紅嬋站台百度世界大會
重訪舊金山

重訪舊金山
全美黃氏宗親會懇親大會 洛杉磯華埠登場

全美黃氏宗親會懇親大會 洛杉磯華埠登場

熱門新聞

申請福利最快的方法是通過 EDD的線上服務平台myedd.edd.ca.gov。民眾也可透過電話或郵件提交申請。（取自EDD官網）

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

2024-11-14 19:45
愛達荷州的子午線市(Meridian)充滿了小鎮風情。 (谷歌地圖)

舊金山灣區退休夫婦 遷到低成本這州小城定居

2024-11-12 13:12
一對70多歲的退休夫妻，去年決定搬到法國度晚年。去年10月成行，如今決定搬回美國。圖為舊金山街景示意圖。(Pexels)

「只有痛苦」移民法國夢碎 舊金山退休夫婦搬回美國

2024-11-06 01:14
羅偉勝選成為舊金山第47任市長，承諾打造「世界級管理隊伍」榮耀舊金山。（記者李怡/攝影）

羅偉當選舊金山市長…素人勝選 打破113年紀錄

2024-11-08 17:48
加州向右轉了，加州最藍的縣舊金山也不例外。(本報檔案照)

紀事報：加州今年選舉向右轉 舊金山也不例外

2024-11-11 01:20
經過多輪計票，羅偉擊敗希望連任的布里德，當選金山市長。（記者劉先進╱攝影）

拿下11萬9440張票 「變革者」羅偉擊敗布里德當選舊金山市長

2024-11-08 01:21

超人氣

更多 >
半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善

半夜常被腿抽筋痛醒？補充這種維生素可改善
「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了

「周末去了賭城」加州華女說錯一句話 失業金沒了
36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺

36歲華男殺害29歲投行華裔女友 遭控一級謀殺
因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑

因川普當選崩潰？貝佐斯員工砍死父親 還拍手微笑
馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋