第三屆全球三民主義大同盟大會 120多人參與

第三屆全球三民主義大同盟大會暨第35屆北美洲三民主義大同盟年會11月2日網路舉行，120多人參加。（主辦單位提供）

第三屆全球三民主義大同盟大會暨第35屆北美洲三民主義大同盟年會11月2日網路舉行，會議由舊金山 分盟主辦。灣區主持人吳文一主持，大同盟舊金山分盟理事長寇惠風擔任大會主席。

大同盟年會在網路由唱國歌拉開序幕，接著螢幕上出現國旗及國父遺像，在視訊上各分盟會員分別向國旗及國父遺像行三鞠躬禮。寇惠風恭讀國父遺囑後唱國父紀年歌。在國父誕辰即將到來之際，與會人士唱紀念歌紀念國父，感念他為國家民族半生奔走，領導革命的辛勞，及首創三民主義，為求中華民族能享有自由平等的權利。

寇惠風致詞表示，大家都因認同三民主義才會聚在一起，願大家共同努力推廣孫文學說，他也感謝舊金山的盟友籌備會議的辛勞，感謝總盟的支持及顧問陳惠青的大力襄助。

總盟理事長林定芃博士致詞，他著作21世紀三民主義新書，並大力推動三民主義教科書，建議培養三民主義的種子教師，向年輕人灌輸三民主義的思想。他認為三民主義是重建中華民國 走向康莊富強的指針，更希望以三民主義統一中國。

當日在線上的貴賓雲集，有立法委員陳以信，僑聯總會理事長童惠珍、救國團主任葛永光、前陸委會副主委黃介正教授、國民黨 海外部副主任鍾維君、前僑務委員于愛珍、中評委葉雲河、全美台聯會長黃秀梅、各分盟理事長等。

大會並請到了張亞中校長、前監察委員仉桂美、前行政院主計長韋伯韜做專題演講。各分盟包括 華府、加東、芝加哥、休士頓、洛杉磯、西雅圖、舊金山皆在線上報告現況。

會議進行四個多鐘頭，全體與會人員皆堅定弘揚三民主義與促進兩岸和平的信念。大會在互道珍重中，圓滿結束。

此次會議有120多人上線，雲端技術由秘書長王婉君，財務長曾麗香，IT大臣奚藻勳三人負責。

中國國民黨駐美代表秦日新，支持林定芃理念。他認為，國父的建國方略及建國大綱融合了東西方的思想對國家未來的發展必有助益，他鼓勵各位盟友繼續努力，將國父思想發揚光大。

立法委員洪孟凱說三民主義是我們的核心價值，擁有價值，才能繼續前進。他說，讓青天白日滿地紅的國旗在世界各地飄揚是我們的責任，秉持三民主義的精神，才能真正實現民主。

立法院長韓國瑜特別送來錄影問候大家，並祝賀大會圓滿成功。

立法委員羅智強特別送來錄影致詞，他說，113年前 國父孫中山先生創立了亞洲第一個民主共和國，基於對自由、平等、博愛等普世價值信念，要打造一個民有、民治、民享的共和國。一個世紀以來，在海內外同胞共同努力之下，中華民國一步步實現了這些理想。他並鼓勵大同盟全體會員努力弘揚三民主義，發揚中華文化，致力兩岸和平。