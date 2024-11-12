胡欣當選都布林市長 全美首個中國大陸第一代移民直選市長

在5日晚的競選派對上，胡欣和支持者慶祝票數領先。（胡欣供圖）

東灣三谷地區城市都布林（Dublin）華裔 市議員胡欣（Sherry Hu）成功當選市長。她創造多項歷史，將成為全美首個中國大陸第一代移民 直選市長勝選的候選人，也是該市42年歷史上首個華裔和亞裔市長。胡欣12日對本報表示，希望激勵更多華裔年輕人走出微信，走出華人 圈，參與公共事務。

胡欣是一代移民，來自中國天津。在內布拉斯加大學林肯分校拿到建築工程博士學位，在該校擔任助理教授。她在綠色建築和環境可持續性領域工作。參與創辦一家物聯網公司和教育諮詢公司。2020年成功高票當選為都布林歷史上首個華裔市議員。

截至發稿，最新開票結果顯示，胡欣得票6612張，第二名的埃文斯（Tom Evans）5971張，胡欣領先641張。考慮到剩餘票數不多，胡欣當選幾無懸念。

胡欣發表勝選感言說，很榮幸當選市長。「我提出的公共安全、經濟增長、優質社區項目以及教育支持等優先事項，得到選民的強烈共鳴。我渴望與同事合作，將都布林建設成為一座所有人為之自豪的城市。」

胡欣回憶，競選路上歷盡艱辛。雖然預料到有人會故意抹黑、誣陷自己，但真正來臨時，還是頗多煩惱，甚至連某些朋友都將信將疑。

比如，有華裔女子很極端，四處在微信傳播謊言。胡欣先禮後兵，冷靜對待。作為市議員，胡欣此前同意將Measure II放上選票公投。該法案希望將高速路附近一塊非建制土地捐給城市，以擴展都布林大道，進而發展商業。

但對手污蔑說，胡欣希望支持建設更多住房單位，以鼓動選民反對。「實際這塊地距離Livermore機場很近，不可能建設房子，我們公投，是讓大家發表意見，市議員按照選民意見執行。」

胡欣說，劣勢是語言，一些白人在本地土生土長、背景深厚。但華人同樣有強大的優勢，理應自信。自己是典型的新移民，拿到理工科博士，有商業背景，一直照顧家人和姐姐。「從當初來美國一無所有，到如今生活富足，全靠獨自打拼，相信自己的能力，自信參選。每一步竭盡所能，就沒有遺憾。如果有人質疑你，你的工作不是被人影響，而是鼓舞大家。」

過去一年半，100多個義工參與競選。胡欣花費1600個小時競選。她對這些數字如數家珍。胡欣記得，大選前兩三天，她還和義工一起，在路邊舉牌子助選。競選活動結束，就趕緊吃一頓，「競選不是苦哈哈，而是樂呵呵。」胡欣鼓勵華人和年輕人，走出微信群，走出華人圈，一路走正確的事情就行。「謀事在人、成事在天。」