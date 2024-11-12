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北加華語文中心與佛利蒙市府首堂華語班 圓滿結業

記者江碩涵／佛利蒙即時報導
北加州台灣華語文學習中心（TCML）愛飛揚中文學校與佛利蒙市政府首度合作開設「TCML Fremont市政專班」，11月10日下午舉行成果發表會。（主辦單位提供）
北加州台灣華語文學習中心（TCML）愛飛揚中文學校與佛利蒙市政府首度合作開設「TCML Fremont市政專班」，11月10日下午舉行成果發表會。（主辦單位提供）

舊金山台北經濟文化辦事處、金山灣區僑教中心協輔下，北加州台灣華語文學習中心（TCML）愛飛揚中文學校與佛利蒙市政府首度合作開設「TCML Fremont市政專班」，11月10日下午舉行成果發表會。此班專門教導市政府職員學習華語文，歷經八周課程，展現驚人成果。

駐舊金山經文辦事處副處長朱永昌、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、駐舊金山經文辦事處新聞組長郭卉蓁、教育組長董慶豐、佛利蒙現任市長高敘加（Lily Mei）、佛利蒙新市長薩爾萬（Raj Salwan）、佛利蒙市議員邵陽（Yang Shao）、Teresa Keng、市經理Karena McGee Shackelford出席。

朱永昌致詞表示，「TCML Fremont市政專班」是要為市府職員創造學習平台，在亞裔人口居多的佛利蒙，盼透過課程提升華語能力，拉近與亞裔社區距離，促進台美友好關係。

莊雅淑表示，僑委會結合各地僑校開設台灣華語文學習中心，全球84所、北加州八所，佛利蒙就有一所，很高興能與佛利蒙市府合作，為市府職員開設專班，讓市府職員能在工作中靈活運用語言技能，提供多元台灣文化體驗，活動贈送學員僑委會的水洗毛筆文具組及台灣華語文學習中心鑰匙圈，鼓勵大家繼續學華語。

高敘加及薩爾萬表示，感謝台灣政府及愛飛揚中文學校為市府職員開辦這項非常實用的華語課程，讓社區能夠更加緊密地聯繫，也讓城市更多元化和包容性。Karena McGee Shackelford表示，聽到許多參加此課程的同事回饋心得，他們都表示相當享受有趣又活潑的華語課程。

愛飛揚中文學校校長單聖玲及老師帶領下，結業學員以華語文進行自我介紹、對話演出及華語文演唱，展現多元學習成效。一名佛利蒙市圖書館任職學員表示，隨著亞裔人口增加，希望多學一種語言，服務社區及自我提升。另一名在市府衛生發展部門工作學員表示，課程非常實用有趣，尤其課程中還能體驗台灣美食，感謝教學團隊精心規劃。

近來台灣華語文學習中心逐步在北加州建立品牌形象，僑教中心協助下，與佛利蒙聯合學區Adult School合作連結公立教育體系，並與舊金山市立圖書館及佛利蒙圖書館合作連結社教體系，與Google科技公司合作提供企業華語課程。這次與佛利蒙市府合作，建立了新里程碑。

北加州台灣華語文學習中心（TCML）愛飛揚中文學校與佛利蒙市政府首度合作開設「T...
北加州台灣華語文學習中心（TCML）愛飛揚中文學校與佛利蒙市政府首度合作開設「TCML Fremont市政專班」，11月10日下午舉行成果發表會。（主辦單位提供）

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